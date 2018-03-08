28 петель тепла: гомельчанки вяжут вещи для недоношенных деток

В каждой петельке, в каждом носочке и шапочке — их душа. Недавно гомельчанки присоединились к международной инициативе «28 петель», в рамках которой женщины во всём мире вяжут вещи для недоношенных деток.

За полгода кропотливой работы 18 женщин, которые мило называют друг друга феюшками, уже связали и передали в роддома областного центра более ста комплектов для новорождённых.













Чудо-осьминожки

В реанимациях и отделениях для недоношенных деток выхаживаются крохи весом от 500 граммов. Малютки находятся в специальных кювезах или в кроватках на матрасиках с подогревом, за ними заботливо ухаживает медперсонал. Но у недоношенных деток есть риск умереть в первые дни или месяцы жизни. Доктора говорят, вещи, связанные из натуральной шерсти, несут в себе лечебные свойства — стимулируют дыхание и нервные окончания ребёнка, заставляют чувствовать, что он живёт. Неспроста в старину недоношенных детей клали в овечью шерсть.













— Дело в том, что ребёнок во время глубокого сна может забыть сделать вдох, а благодаря покалываниям шерстяных вещей малыш двигает ножками и ручками и не погружается в глубокий сон, — комментирует заведующая педиатрическим отделением для недоношенных детей Гомельской городской клинической больницы № 3 Ольга Креч. — Кроме того, вещи согревают, несут положительную энергетику тех, кто с любовью их связал. А мягкие игрушки чудо-осьминожки напоминают крохам о материнской пуповине. Замечено, что держа осьминожек в ручках, детишки быстро успокаиваются.













Тёплые вещи вяжутся крючком или спицами из стопроцентной шерсти. А осьминожки и чудо-морковки — из натурального хлопка. Одёжки напоминают кукольные — такие милые и крошечные, просто не верится, что для маленького человечка они даже велики.

В тепле и уюте

Благотворительный марафон в Гомеле стартовал по инициативе неравнодушной мастерицы, волонтёра «28 петель» Анастасии Зиновенко. Именно она, случайно узнав на страничке в соцсетях о клубе, который появился летом прошлого года в Минске, сразу решила: а почему бы не организовать это благое дело в Гомеле?













— Сначала вязала для отказничков, — вспоминает Настя. — Узнав о клубе «28 петель» в Минске, тут же познакомилась со столичными волонтёрами и приступила к вязанию для недоношенных деток. Первые два-три месяца нас, гомельских вязальщиц, было всего четверо. Собирались в магазине пряжи «Клубочкино», там же находится наша коробочка, в которой лежит благотворительная пряжа, которую покупают небезучастные люди, и туда же вязальщицы приносят готовые вещи.

Сейчас в клубе уже 18 девушек и женщин из Гомеля и области. Анастасия занимается организационными вопросами, договаривается с докторами, к ней стекаются все связанные вещи, и она их комплектует.













В комплект входят носочки, жилетка, шапочка и игрушка. Настя их упаковывает в пакетики и развозит по больницам, где выхаживаются недоношенные детки. В Гомеле это две реанимации — в областной детской клинической больнице на улице Жарковского и в областной специализированной клинической больнице на улице Медицинской, а также перинатальные центры — в городской клинической больнице № 3 и областной клинической больнице. В общей сумме это 60 мест, оборудованных специально для недоношенных деток, которые почти никогда не пустуют.













Всех маленьких жителей области женщины стараются обеспечивать тёплыми комплектами. Изделия остаются у малыша в подарок как первая одежда и первая игрушка.

Если малютки находятся в кювезе, им надевают шапочку и носочки, жилеточки дарятся в основном мамам, чтобы они смогли накинуть её на малыша при кормлении ребёнка, а пледами пользуются сотрудники отделений. Изделия перед использованием тщательно обрабатываются.

Добрый вторник

Ежегодно в Беларуси рождается около 4,5 тысячи недоношенных детей. Такие малыши сразу же попадают в реанимацию, а их родители зачастую очень тяжело переживают период борьбы за здоровье своего крохи.





В первые недели поддержка молодым папам и мамам просто необходима, и волшебницы из благотворительного клуба оказывают посильную помощь. Феюшки, как пчёлки, трудятся не покладая рук. К ним присоединяются всё больше желающих помочь. В Гомеле некоторые вязальщицы даже объединились в группы. К примеру, ремесленник Вероника Акушко (на снимке) организовала группу «Добрый вторник». Четыре-пять самых активных женщин разного возраста собираются по вторникам в магазине «Свая палічка», хозяйка которого любезно предоставила вязальщицам помещение на благотворительной основе, и творят! Вяжут сразу комплектами — так удобнее и красивее смотрится.

— Первые вещи для проекта «28 петель» отвозила сама в Минск, — рассказывает Вероника. — Потом узнала, что передать изделия можно и в гомельские роддома через волонтёра Анастасию. Теперь все наши изделия мы передаём ей.





Идея вязать вещи малышам была воспринята женщинами из группы «Добрый вторник» на ура. Говорят, это и досуг, и общение, и благородное дело. Некоторые, как Вероника, вяжут с детства, некоторые только недавно научились. На комплект уходит порядка ста граммов шерсти, примерно моточек ниток. Женщины покупают пряжу сами или её жертвуют неравнодушные люди.

В ближайшем будущем гомельские мастерицы планируют шить специальные «гнёзда» для недоношенных деток, которые находятся в кювезах. По словам медиков, такие удобные «гнёздышки», как и шерстяные вещи, просто необходимы маленьким мальчикам и девочкам в первые дни и месяцы их жизни.















