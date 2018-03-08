Красивые девушки в ярких нарядах: фоторепортаж с «Мисс Милкавита — 2018»

Девушка из Беларуси с десятилетнего возраста приезжала на каникулы в Италию по программе реабилитации детей с территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС....
Финансовый портал GOBankingRates опубликовал топ-50 стран, в которых расходы на жизнь самые низкие и куда стоит переехать, чтобы тратить меньше. Беларусь в рейтинге заняла 27-...
Витебские госавтоинспекторы поздравили женщин с 8 Марта необычным способом, сообщил корреспонденту БелТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Алекса...
В Парламентской ассамблее Совета Европы осудили казнь белоруса Кирилла Казачека, осужденного за убийство двух собственных детей. По предварительной информации, казнь состоялась в к...
В Петербурге оперативники центра по борьбе с экстремизмом задержали четырёх членов организованной преступной группы, которые открыли консульство несуществующей страны в карибском б...
В столице Ирана Тегеране женщину приговорили к двум годам тюрьмы за то, что она сняла хиджаб на одной из городских улиц. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой...
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