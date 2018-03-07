Дарите женщинам цветы! Как гомельские мужчины подготовились к празднику

  • 07 марта 2018, 19:44
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Несмотря на то, что погода в Гомеле совсем не весенняя — скорее, напоминает середину зимы, — праздник должен оставаться праздником. Дарите женщинам цветы!

Фотограф TUT.BY прошел по улицам города и посмотрел, какие букеты мужчины приготовили своим женщинам.














Иван Яриванович, TUT.BY
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