Двух крупных чиновников Гомельского облисполкома задержали за коррупцию
- 07 марта 2018, 18:11
- 3881
- 0
В Гомеле 56-летняя женщина поскользнулась и упала под микроавтобус, который ехал задом. Она погибла
У погибшего в ДТП на переезде милиционера остались двое детей
«Выселиться до 19 марта». В Гомеле из-за смены собственника жильцов общежития выселяют на улицу
Audi Q7, часы, алкоголь, золото. Начальника одной из налоговой Гомельщины обвиняют в коррупции
Девочка не хочет служить. Перед трансгендерной девушкой маячит перспектива попасть в армию
Самое обсуждаемое
В центре Гомеля служба отлова отобрала у бездомного четвероногого друга
Под Добрушем экипаж милиции попал под поезд на переезде
У погибшего в ДТП на переезде милиционера остались двое детей
Как гомельские призывники уклоняются от армии
В центре Гомеля неделями не убирают снежные завалы. Основная причина — недостаток финансирования
В Петербурге полиция задержала учительницу, которая занималась сексом со своим учеником
В Гомеле 56-летняя женщина поскользнулась и упала под микроавтобус, который ехал задом. Она погибла