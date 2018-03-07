Двух крупных чиновников Гомельского облисполкома задержали за коррупцию

  • 07 марта 2018, 18:11
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Сотрудники Следственного комитета задержали двух крупных чиновников из управления юстиции Гомельского облисполкома.

В хищение путем злоупотребления служебными полномочиями подозревают начальника управления принудительного исполнения — замначальника главного управления юстиции Гомельского облисполкома и его заместителя, сообщает БелаПАН.

В 2017 году в суде Центрального района Гомеля было рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника управления принудительного исполнения — начальника отдела принудительного исполнения главного управления юстиции Гомельского облисполкома. Она была наказана тремя годами лишения свободы.


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