Тело жертвы завернули в ковер и спрятали на балконе. Осуждена гомельчанка, которая надоумила друга убить ее мать

В областном суде завершились слушания дела об убийстве 45-летней жительницы Новобелицы.

Напомним, тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено 10 июля прошлого года в ее квартире, где проживала вместе с дочерью и маленьким внуком.

Согласно материалам уголовного дела, молодая гомельчанка упросила отца своего ребенка убить ее мать, к которой испытывала личную неприязнь. В ночь с 7 на 8 июля во время ссоры с матерью девушка подала парню сигнал — провела рукой поперек своей шеи. Тот нанес женщине более 30-ти ударов ножом, в результате чего жертва истекла кровью и скончалась на месте. В момент совершения преступления обвиняемые были в состоянии алкогольного опьянения.

На следующий день молодой человек рассказал о случившемся своему 36-летнему знакомому и попросил помочь переместить тело. После порции спиртного мужчина согласился. Тело убитой завернули в два покрывала, клеенку и ковер, перевязали бельевой веревкой и перенесли в ее спальню. Двое суток оно находилось в квартире, где жил годовалый ребенок. За это время обвиняемый в убийстве успел украсть сумочку, в которой было 65 рублей, а также два золотых кольца и пару серег убитой. Утром 10 июля девушка и отец ее ребенка перетащили тело жертвы в шкаф на балконе.

Рассмотрев материалы дела, 7 марта областной суд вынес приговор. За убийство, совершенное с особой жестокостью, и кражу 26-летнего гомельчанина приговорили к 21 году лишения свободы в колонии усиленного режима. Дочь погибшей получила наказание в виде 13-ти лет лишения свободы в колонии общего режима за подстрекательство к убийству.

За укрывательство особо тяжкого преступления 36-летнего гомельчанина приговорили к одному году и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима (суд учел не отбытый условный срок за совершенное ранее преступление).

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в законном порядке, уточнила пресс-секретарь областного суда Ольга Барсукова.