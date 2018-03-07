Из-за нехватки кислорода в водоемах Гомельской области гибнет рыба

Из-за нехватки кислорода практически на всех водоемах Гомельской области наблюдается замор рыбы. Спасают ситуацию несколькими способами. Вырезают майны, укрывают их камышом, чтобы приостановить повторное замерзание, а также обогащают воду кислородом с помощью насосов. На водоеме в 5 гектаров этот способ полностью решит проблему за 6 часов.

Тимофей Кукса, глава крестьянского хозяйства: «Мы на своих арендованных участках постоянно орошаем воду, чтобы не было придухи. И если узнаем, что где-то рядом в водоемах может быть угроза придухи, охрана природы сообщает, и мы все вместе едем туда помогать».

Павел Новиков, начальник отдела Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды: «Будут привлечены общественные организации, БОР, арендаторы рыболовных угодий. И, в конце концов, в случае действительно невозможности принятия каких-то мер, будут уже приняты тотальные меры по вылову рыбы, по снятию норм ограничения на вылов рыбы и по тотальному облову данного водоема, чтобы как-то в экономических целях данную рыбу использовать».

В зоне пристального внимания около 40 водоемов региона, где каждую неделю проводится мониторинг содержания кислорода. Пока в среднем его уровень примерно в полтора раза превышает критический.