После публикаций в СМИ в Гомеле нашли девушку, снявшую с чужой карты 330 рублей, на нее завели уголовное дело

  • 07 марта 2018, 14:26
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В конце января девушка сняла с помощью чужой банковской карты 330 рублей. Видеокамера на банкомате зафиксировала её внешность. После размещения информации в сети Интернет, незнакомку нашли.

Фотографию молодой особы увидели учителя одной из гомельских школ и сразу же опознали в неё свою бывшую ученицу. Информацию передали оперативникам Центрального РОВД г. Гомеля.

19-летняя гомельчанка нашла на улице банковский конверт, в котором выдают платежные пластиковые карты. Внутри находилась не только кредитка, но и ПИН-код. Девушка воспользовалась возможностью разбогатеть за чужой счет. 330 рублей, выданные банкоматом, она потратила на собственные нужды и возврат долгов знакомым.

Гомельским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 212 УК Республики Беларусь (Хищение путем использования компьютерной техники). Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.


Виталий Пристомов, УВД Гомельского облисполкома
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