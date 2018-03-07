«Предприятие навязывает людям кабальные тарифы». Гомельчанин судится со «Спецкомунтрансом»

Гомельчане продолжают борьбу с коммунальным предприятием-монополистом «Спецкомунтранс». Собственники частных домов считают, что организация в одностороннем порядке пересмотрела в свою пользу тарифы, формирование которых происходит по непрозрачным схемам.

Житель Гомеля Геннадий Подольницкий, когда увидел новые тарифы летом 2017 года, отказался платить за услуги «Спецкомунтранса», которыми не пользуется. В итоге суд Советского района обязал гражданина заключить договор со «Спецкомунтрансом».

Геннадий отмечает, что предприятие навязывает гражданам кабальные условия.

— Теперь они требуют более 4 рублей. При том, что расценки, когда мать палтила по старому договору на нынешние деньги выходит около 15 копеек. Но ведь не четыре рубля с лишним. Куда такие цены и за какие объемы они у нас берут? Я сортирую и утилизирую мусор и теперь его у меня нет вообще.

Геннадий Подольницкий намерен и дальше судиться с коммунальщиками, поскольку считает условия предприятия неприемлемыми.