В суде Центрального района Гомеля начались слушания по делу о гибели 10-летней девочки в ДТП

21-летний водитель на технически неисправном автомобиле «МАЗ 437040» ехал по улице Телегина со стороны улицы Кирова в направлении Советской. Примерно в 14.50, поворачивая на улицу Песина, сбил девочку-пешехода, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.
Водителю предъявлено обвинение в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Установлено, что водитель имел техническую возможность остановить транспортное средство на расстоянии видимости дорожных знаков «Пешеходный переход» и дорожной разметки «зебра». Рассчитано, что в конкретной дорожно-транспортной обстановке с рабочего места водителя автомобиля «МАЗ 437040» на правом тротуаре был четко виден несовершеннолетний пешеход.
Кроме того, в ходе следствия установлено, что обвиняемый подрабатывал в обществе с ограниченной ответственностью без официального трудоустройства, а в день совершения ДТП по устному указанию руководителя коммерческой структуры доставлял керамический кирпич на строительную площадку.
В ходе судебного заседания потерпевшие обратились с просьбой огласить обвинение без присутствия матери: на почве трагедии у женщины появились проблемы со здоровьем, а подробности судебно-медицинской экспертизы могли только усугубить ситуацию.
Уже допрошены сам обвиняемый, свидетели, потерпевшие — мать и отец погибшей девочки.
По словам родителей, ребенок в момент ДТП шел на занятия в художественную школу, расположенную на улице Песина. Папа проводил дочку из дома. Она села в автобус, позвонила ему и сообщила, что все хорошо. Придя на занятия, девочка также должна была связаться с папой. Родители занервничали, что ребенок долго не выходит на связь, и позвонили учительнице. Она сообщила им страшную новость.
Маршрут от дома в художественную школу не был новым для девочки. Она неоднократно переходила по тому злополучному пешеходному переходу вместе с мамой и знала Правила дорожного движения.
На суде гомельчанин свою вину полностью признал. Молодой человек осознает, что под колесами автомобиля, которым он управлял, погиб ребенок, но не понимает, как это могло произойти.
Самое обсуждаемое
В центре Гомеля служба отлова отобрала у бездомного четвероногого друга
Под Добрушем экипаж милиции попал под поезд на переезде
У погибшего в ДТП на переезде милиционера остались двое детей
Как гомельские призывники уклоняются от армии
В центре Гомеля неделями не убирают снежные завалы. Основная причина — недостаток финансирования
В Петербурге полиция задержала учительницу, которая занималась сексом со своим учеником
В Гомеле 56-летняя женщина поскользнулась и упала под микроавтобус, который ехал задом. Она погибла