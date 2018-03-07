В суде Центрального района Гомеля начались слушания по делу о гибели 10-летней девочки в ДТП

Напомним, трагедия произошла 19 октября прошлого года в областном центре.

21-летний водитель на технически неисправном автомобиле «МАЗ 437040» ехал по улице Телегина со стороны улицы Кирова в направлении Советской. Примерно в 14.50, поворачивая на улицу Песина, сбил девочку-пешехода, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

Водителю предъявлено обвинение в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Установлено, что водитель имел техническую возможность остановить транспортное средство на расстоянии видимости дорожных знаков «Пешеходный переход» и дорожной разметки «зебра». Рассчитано, что в конкретной дорожно-транспортной обстановке с рабочего места водителя автомобиля «МАЗ 437040» на правом тротуаре был четко виден несовершеннолетний пешеход.

Кроме того, в ходе следствия установлено, что обвиняемый подрабатывал в обществе с ограниченной ответственностью без официального трудоустройства, а в день совершения ДТП по устному указанию руководителя коммерческой структуры доставлял керамический кирпич на строительную площадку.

В ходе судебного заседания потерпевшие обратились с просьбой огласить обвинение без присутствия матери: на почве трагедии у женщины появились проблемы со здоровьем, а подробности судебно-медицинской экспертизы могли только усугубить ситуацию.

Уже допрошены сам обвиняемый, свидетели, потерпевшие — мать и отец погибшей девочки.

По словам родителей, ребенок в момент ДТП шел на занятия в художественную школу, расположенную на улице Песина. Папа проводил дочку из дома. Она села в автобус, позвонила ему и сообщила, что все хорошо. Придя на занятия, девочка также должна была связаться с папой. Родители занервничали, что ребенок долго не выходит на связь, и позвонили учительнице. Она сообщила им страшную новость.

Маршрут от дома в художественную школу не был новым для девочки. Она неоднократно переходила по тому злополучному пешеходному переходу вместе с мамой и знала Правила дорожного движения.

На суде гомельчанин свою вину полностью признал. Молодой человек осознает, что под колесами автомобиля, которым он управлял, погиб ребенок, но не понимает, как это могло произойти.