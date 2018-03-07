Гомельчанина депортировали из Израиля, продержав три дня в камере. МИД: Это не первый случай

Белорус взял отпуск за свой счет, чтобы погостить у родственников в Израиле, которые прислали ему приглашение. Но вместо душевных объятий сородичей его встретили разрисованные стены центра для задержанных лиц (Detention Centre), где он провел 3 томительных дня. Первым же рейсом в Беларусь его отправили домой, так и не дав увидеться с близкими.

«Девушке стало плохо, ей даже не предложили помощь»

Взяв отпуск за свой счет, 38-летний гомельчанин тщательно спланировал отдых. В аэропорт провожала вся семья: жена и двое детей. В Израиль Виктор летел как турист, но в первую очередь чтобы повидаться с родственниками, которые и оформили ему приглашение, взяв на себя ответственность за гостя и его расходы. Но белорус не планировал злоупотреблять гостеприимством. У него была рекомендуемая для въезда в дальнюю страну сумма.

8 февраля Виктор прилетел в Тель-Авив. После паспортного контроля его отправили на интервью.

— Интервью ждал 8 часов. За это время на беседу пригласили несколько человек. Многие были с детьми. Удивило отношение израильских работников, которые даже не отвечали на вопросы. Рядом нет ни буфета, ни магазина, где можно было бы купить булочку или хотя бы воду. Да и вряд ли кто-то рискнул бы сходить за продуктами. Громкой связи или электронной очереди нет. Измученные туристы боялись пропустить свою фамилию, которую обычно кричали через дверь. В результате многочасовых ожиданий без еды одной девушке из Украины стало плохо. Ей даже не предложили помощь...

Через восемь часов Виктора вызвали. По его словам, интервью длятся по-разному, с кем-то разговаривают недолго, с некоторыми — до часа. С гомельчанином беседовали около 25 минут. Собеседование проходило на русском языке.

Пограничник тщательно изучил документы пассажира. Затем с пристрастием допросил...

— Вы невнятно разговариваете, — резюмировал он.

— Я восемь часов прождал без еды и воды, чтобы поговорить с вами, — парировал Виктор.

— Вы не внушаете мне доверия, — закончил беседу пограничник, поставив в паспорте «депорт».

— Я объяснял, что прилетел отдохнуть. А они решили — убегаю от жены и планирую остаться в государстве навсегда. А тех, кто был с супругами, обвиняли в иммиграции всей семьей. Замкнутый круг.





«Все знают русский, но требуют говорить по-английски»

После этого Виктору и другим «подозрительным» туристам, которые «не внушили доверия», выдали багаж, чтобы они сдали его в комнату ожидания, а сами прошли в другую, тоже для ожидания.

Гомельчанину не дали увидеться с родственниками, которые приехали встречать гостя в аэропорт. Ближайший рейс был только 11 числа. Поэтому сразу после собеседования Виктора на трое суток разместили в центре для задержанных.

— Обращение в «тюрьме» (так Виктор называет центр. Он считает, что условия содержания от названия не меняются) было ужасное. Разговаривать с нами не хотели. На просьбы не реагировали. Требовали изъясняться на английском. Хотя все знают русский.

За эти три дня туристов лишь четыре раза выводили на улицу. Женатых размещали в разных камерах. Видеться им не давали и на прогулку выводили в разное время.

— В основном там находились люди из Украины и Молдовы. У всех белорусов, с которыми я познакомился, были туры. Одна супружеская пара прилетела в Израиль по путевке на три дня. На интервью ей вместе с мужем поставили «депорт», как и мне. После собеседования девушка смогла дозвониться туроператору, чтобы услышать, что в компании ей ничем не могут помочь. У всех «отказников» были на руках ваучеры или приглашения.

Сначала звонить в центре не разрешали, потом выделяли для этого по пару минут в день, но только если попадался «хороший полицейский». С «плохими» договориться было невозможно.

— Череда таких необъяснимых отказов началась в 2014 году. Я так думаю, потому, что люди выцарапывали на стенах даты, когда находились в этой тюрьме, и причины отказа.

— Какая официальная причина у вас?

— По соображениям предотвращения нелегальной иммиграции, — зачитал Виктор из документа.

— Раньше вы бывали в Израиле?

— Впервые. Родственники обычно приезжали в Беларусь.

«Билет до Минска продавали шепотом»

Сейчас Виктор дома в Гомеле. Отпуск испорчен, деньги на перелет потрачены впустую. Но больше всего гомельчанин переживает из-за родственников, которых он так и не смог обнять, пожать руку. Да и за самого себя обидно.

— Ведь ни за что отправили обратно. У меня нет никаких правонарушений. А теперь из-за этого я не смогу навестить родных. Придется снова ждать, когда они сами прилетят в Беларусь. А багаж мне так и не вернули. Отправили в Беларусь практически в летней одежде (в джинсах, кроссовках и свитшоте), в которую я переоделся по прилете в Израиль. Там все-таки было около 27 градусов тепла. Билет до Минска продали за 270 долларов, хотя он стоил 210. Улететь мне предложили как-то странно: пограничник вывел меня из кабинета и на чистом русском, который он до этого якобы не понимал, почти шепотом, сказал стоимость билета.

— Багаж украли или забыли?

— Я не знаю. Перед вылетом из Израиля я спросил, что с ним будет. Ответили нехотя, что положат его в самолет. Все остальные, у кого я спрашивал, так и не подняли своих голов от смартфонов. А документы мне отдали только в Минске.

— А деньги у вас остались?

— Деньги были с собой. Рабочая карточка тоже.





После небольшого расследования выяснилось, что история гомельчанина не совсем корректна.

«Динамика отказов растет, и это беспокоит»

Пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик отметил, что в ведомстве знают о подобных инцидентах. В курсе и в белорусском консульстве в Израиле. А в посольстве Израиля в Минске сказали, что Виктору нужно обратиться к ним лично, уточнив в неофициальной беседе, что им часто приходится работать с подобными жалобами.

— В последнее время участились случаи, когда израильские иммиграционные службы в аэропорту Бен-Гурион не выдают разрешения на въезд гражданам ряда государств нашего региона, с которыми у Израиля действует безвизовый режим. Причем, по мнению прибывающих, имеющих необходимые документы, наличные средства либо кредитные карточки и обратные билеты, это делается без достаточных оснований, — рассказали в посольстве Беларуси в Израиле.

С другой стороны, Израиль вынужден принимать такие жесткие меры. В стране примерно 70 тысяч беженцев, и это настоящая головная боль. Поэтому в еврейском государстве считают, что лучше подстраховаться и не впустить, чем потом жалеть.

Но, к радости белорусов, с ними подобные случаи происходят гораздо реже, чем с жителями других стран СНГ. В 2017 году было отказано во въезде примерно 150 туристам из Беларуси, а не тысячам, как гражданам некоторых соседних государств. Однако в белорусском загранучреждении отметили, что динамика отказов все-таки растет, и это беспокоит. К сожалению, оспорить запрет на въезд практически невозможно. Попытаться можно, написав письмо на английском языке в МВД Израиля. В случае положительного ответа белорусу придется искать израильского адвоката, чтобы он защищал его права в местном суде.





— Мы прилагаем серьезные усилия для того, чтобы такие случаи вообще стали исключением. Эта тема затрагивается на различных уровнях в ходе взаимных визитов по линии госорганов, контактов посольства с парламентом и МИД Израиля. Она, в частности, находилась в фокусе двусторонних консульских консультаций, прошедших в Минске в сентябре 2017 года. При этом нашей стороной был сделан акцент на том, что белорусские граждане не представляют каких-либо угроз миграционной безопасности еврейского государства. А ведь именно «предотвращением незаконной миграции» израильские власти чаще всего мотивируют отказ в разрешении на въезд в страну, — отметили в посольстве.

Даже путевка не гарантирует въезд в Израиль

Другой вопрос: почему туроператоры не предупреждают, что турист может не пройти паспортный контроль? В двух белорусских агентствах нас заверили, что их клиенты не сталкивались с такими проблемами. Во всяком случае, в последнее время. Но они, разумеется, сообщают о рисках.

«Гарантировать въезд в Израиль не может никто, так как это зависит только от вас и пограничников. Мы со своей стороны предоставляем все документы, касающиеся поездки. На практике случаев отказов во въезде у нас не было более чем за 10 лет работы», — заверили в «Экотуре».

Конечно, всех под одну гребенку причесывать не стоит, но количество случаев недобросовестного поведения туроператоров, которым лишь бы оформить путевку и получить деньги, растет, подчеркнули в белорусском посольстве.

«После экскурсии в Иерусалиме в автобус не вернулись две украинки»

Мы нашли еще одну белоруску, которая недавно отдыхала в Израиле. По ее словам, все пассажиры автобуса паниковали перед границей. Слухи о сложностях с пропуском в Израиль очень распространены.

— Я была в Израиле 5 января этого года, ездила на один день с экскурсией в Иерусалим из Египта. Нас было две группы по 40 человек: белорусы, украинцы, литовцы, латвийцы, немцы. На территорию Израиля пропустили всех! Хотя автобус с гидом оставался ждать на египетской стороне: на тот случай, если кого-то вернут. У меня израильские пограничники ничего не спрашивали. Поздравили с прошедшим днем рождения и отдали мои документы. Я ездила с мужем и мамой — им тоже не задавали никаких вопросов. Кстати, обратно в Египет на нашем автобусе вернулись не все. Две женщины из Украины остались в Израиле. Позже я узнала, что они предупредили об этом водителя, — рассказала 27-летняя минчанка Анна.





P.S. По информации представителя «Белавиа» в Израиле, Виктор прилетел в еврейское государство 8 февраля и вылетел обратно в Беларусь 11 февраля. Багаж был доставлен следующим рейсом. Ему провели ревалидацию (переоформление) обратного билета без взимания какой-либо платы.

При этом в столичной пресс-службе авиакомпании предупредили, что обычно связанные с депортацией расходы оплачиваются только в случае, если пассажира не пропустили по их вине.

— Например, белорус прилетел в Париж без шенгенской визы... А если пассажир вызвал подозрение у службы безопасности и его не пустили, то авиакомпания не несет ответственность за депортацию. В таком случае он должен сам купить себе новый билет или оплатить стоимость комиссии за смену даты вылета.

Также в белорусском посольстве в Израиле выяснили, что обратный билет Виктору купили на территории Израиля родственники. Для нас это ничего не значит, но для израильской иммиграционной службы — серьезный повод для отказа во въезде.