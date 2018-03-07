ТОП репрессированных. Гомельчане выпустили видеоролик в поддержку репрессируемых блогеров Беларуси

В новом ролике гомельские ютьюберы «Роторная жатка» выразили солидарность с коллегами по контенту.

Поводом стал недавний скандал, связанный с молодым создателем канала NEXTA. Напомним, на 19-летнего парня завели уголовное дело за оскорбление Лукашенко.

— На фоне последних событий, касаемых блогеров в Беларуси, а именно начало преследования их за контент и выражение своего мнения о происходящем в Беларуси, мы решили сделать топ блогеров, которые, по нашему мнению, уже подверглись преследованию и которых, возможно, коснется кровавая рука репрессий, — рассказывают Виктор Рубцов и Дмитрий Сабуров.

Сами авторы свой канал «БелАруское Поле Экспериментов» также причисляют к этому «черному списку» белорусского YouTube.