ТОП репрессированных. Гомельчане выпустили видеоролик в поддержку репрессируемых блогеров Беларуси

  • 07 марта 2018, 12:50
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В новом ролике гомельские ютьюберы «Роторная жатка» выразили солидарность с коллегами по контенту.

Поводом стал недавний скандал, связанный с молодым создателем канала NEXTA. Напомним, на 19-летнего парня завели уголовное дело за оскорбление Лукашенко.

— На фоне последних событий, касаемых блогеров в Беларуси, а именно начало преследования их за контент и выражение своего мнения о происходящем в Беларуси, мы решили сделать топ блогеров, которые, по нашему мнению, уже подверглись преследованию и которых, возможно, коснется кровавая рука репрессий, — рассказывают Виктор Рубцов и Дмитрий Сабуров.

Сами авторы свой канал «БелАруское Поле Экспериментов» также причисляют к этому «черному списку» белорусского YouTube.


gomel.today
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Люди в материале: Виктор Рубцов (18), Дмитрий Сабуров (17)

Места: Гомель (21728)

Метки: Политика (13646), Гражданское общество (1850)

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