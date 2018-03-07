Гомельчане испытывают проблемы при оплате услуг и товаров через ЕРИП

Белорусы испытывают сложности при оплате товаров и услуг через ЕРИП. Специалисты сейчас работают над восстановлением штатной работоспособности системы.

«Подключил пакет услуг от „Белтелеком“, хотел оплатить в одном из почтовых отделений Гомеля. Но не удалось, специалисты сказали, что лежит ЕРИП. В банковских двух отделениях — Статусбанка и Белинвестбанка — также не получилось оплатить услугу, специалисты не смогли подключиться к ЕРИП», — рассказал читатель из Гомеля.

«Пробовал войти в личный кабинет в интернет-банкинге в раздел „оплата через ЕРИП“, но мне выдало ошибку — „не удалось соединиться с сервером ЕРИП“. Через несколько минут повторил попытку, система меня пустила», — отметил читатель из Минска.

В компании заявляют, что работают над восстановлением работы системы.

«На данный момент наблюдаются замедления в работе системы. Технические специалисты работают над восстановлением штатной работоспособности системы. Приносим извинения за временные неудобства», — говорится на сайте ЕРИП.