Прокуратура отменила отказ в возбуждении уголовного дела родителям шестидневного Миши, умершего в роддоме

  • 07 марта 2018, 11:14
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Отец малыша Сергей Башмур получил ответ на обращение в прокуратуру Гомеля.

Ведомство отменило решение СК отказать родителям Миши в возбуждении уголовного дела. Будет проведена дополнительная проверка.


— В областном роддоме грядут улучшения, — рассказал Серегей «Сильным новостям». — Общаясь с медиками я узнал, что и детская реанимация теперь будет отдельной, и отношение к людям стало лучше. На место заведующей областным роддомом Светланы Мальцевой пришел исполняющий обязанности.

Напомним, новорожденный Михаил умер 22 июня 2017 года в Гомельском областном родильном доме. Первые два дня после родов было все хорошо, но затем состояние мальчика резко ухудшилось. В роддоме поставили диагноз «Внутриутробная инфекция». Но отца умершего мальчика не удовлетворили объяснения медиков. Более всего его возмутил ответ медицинского руководства, в котором ему назвали стоимость пребывания умирающего ребенка в реанимации — 1000 долларов в сутки.

Сергей обращался за помощью к властям, звонил на «горячую линию» Петра Кириченко и даже выходил на одиночный пикет. После дополнительной проверки его уведомят о результатах. «Сильные новости» продолжат следить за ситуацией.


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