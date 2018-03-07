В Гомельской области зарегистрировано 440 преступлений коррупционной направленности

  • 07 марта 2018, 10:14
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На Гомельщине зарегистрировано 440 преступлений коррупционной направленности (411 в 2016 году), за совершение которых к уголовной ответственности привлечено 98 граждан, сообщает сайт Генпрокуратуры.

Среди наиболее распространенных нарушений со стороны государственных должностных лиц — несоблюдение требований законодательства о порядке предоставления и использования безвозмездной (спонсорской) помощи, декларирования доходов, правил проведения государственных закупок товаров (работ, услуг).

Всего прокурорами области было вынесено более 400 актов надзора. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной, административной и материальной ответственности привлечено 475 виновных должностных лиц.

По предложению прокуратуры Гомельской области, теперь при назначении на руководящие должности будут запрашиваться дополнительные данные о совершении в прошлом неправомерных деяний.


Гомельская правда
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