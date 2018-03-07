В Гомеле ГАИ устроит охоту на женщин

Сегодня в Гомеле ГАИ устроит настоящую охоту на женщин-водителей. Однако бояться не стоит: это единственный день в году, когда авто остановят не для проверки.

Накануне международного женского дня ГАИ запланировало акцию «Всё внимание женщинам на дороге». Под «обстрел» попадут женщины, которые с 12 до 13 часов дня будут проезжать площадь Ленина. Счастливчикам достанутся теплые слова и поздравления от инспекторов ГАИ, цветы и памятные подарки. Дам-пешеходов также без внимания не оставят, сообщила официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева.