В Гомеле девушка поскользнулась и упала под микроавтобус, который ехал задом. Она погибла

  • 06 марта 2018, 18:06
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Сегодня днем недалеко от центрального рынка под колеса микроавтобуса попала девушка. Она погибла на месте происшествия.

Первая информация об аварии появилась в сообществе «ЧП Гомель». ДТП произошло на улице Карповича, рядом с магазином «Остров чистоты».


По словам очевидцев, в то время, когда девушка переходила дорогу около дома № 29, водитель Volkswagen Crafter выезжал со двора задом. «Девушка поскользнулась и угодила под колеса. Рядом шел милиционер, он не дал водителю уехать. Водитель из Минска», — сообщил свидетель ДТП.


Причины и обстоятельства аварии выясняются.


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