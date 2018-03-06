В Гомеле девушка поскользнулась и упала под микроавтобус, который ехал задом. Она погибла
- 06 марта 2018, 18:06
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