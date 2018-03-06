В Гомеле девушка поскользнулась и упала под микроавтобус, который ехал задом. Она погибла

Сегодня днем недалеко от центрального рынка под колеса микроавтобуса попала девушка. Она погибла на месте происшествия.

Первая информация об аварии появилась в сообществе «ЧП Гомель». ДТП произошло на улице Карповича, рядом с магазином «Остров чистоты».





По словам очевидцев, в то время, когда девушка переходила дорогу около дома № 29, водитель Volkswagen Crafter выезжал со двора задом. «Девушка поскользнулась и угодила под колеса. Рядом шел милиционер, он не дал водителю уехать. Водитель из Минска», — сообщил свидетель ДТП.





Причины и обстоятельства аварии выясняются.