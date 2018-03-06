В центре Гомеля служба отлова отобрала у бездомного четвероногого друга

Мужчина плакал и бросался под спецавтомобиль, прохожие тоже просили не забирать пса.

6 марта в центре Гомеля служба по отлову собак предприятия «Спецкоммунтранс» забрала у бездомного мужчины собаку. Дворняга Рекс была его единственным другом.

Мужчина плакал и бросался под автомобиль службы отлова. Прохожие возмущались и просили отпустить пса. Но тщетно. На конфликт прибыла милиция. Сотрудник внутренних дел составлял административный протокол, хотя не понятно — на кого и по какой статье.

«Отпустите вы собаку! Смотрите, сколько людей вас просят! Надо же людьми оставаться! Мы уже так низко пали в нашем обществе. Давайте я выкуплю собаку», — вступилась за животное неравнодушная женщина.

Она предлагала деньги, чтобы выкупить пса, и пыталась усовестить сотрудников службы отлова, говорила им, что каждый в силу жизненных неурядиц может стать бездомным.

Сотрудники «Спецкоммунтранса» отвечали, что собака не зарегистрирована.

«Чтоб вы сдохли!» — в сердцах кричал бездомный. Он пытался не пропустить автомобиль, увозивший его четверолапого друга.

Мужчина рассказал, что Рекса он подобрал шесть лет назад еще щенком.

«Дело в том, что нас не считают за людей, и поэтому мы не можем держать собак», — сказал бездомный.

В участке по отлову собак корреспонденту Naviny.by сообщили, что данная собака является «проблемной», и служба отлова охотилась за ней уже несколько лет.

«На данный момент мы ее поймали — по заявке из горисполкома. На эту собаку постоянно поступали заявки. Эти бомжи часто тусуются возле Вечного огня. Но когда мы приезжаем — они прячутся и убегают. А на Вечном огне возлагают венки — и собака крутится там же! И из милиции были заявки, и из МЧС, и из горисполкома», — объяснили в участке.

Там добавили, что по поводу данного пса уже звонил некий мужчина, который хочет забрать собаку в одну из деревень Добрушского района.