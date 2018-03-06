В Гомельской области в милицию поступило более 800 заявлений по фактам семейно-бытового насилия

В 2017 году в органы внутренних дел области поступило 822 заявления об умышленном причинении легкого, менее тяжкого и тяжкого телесных повреждений, истязании, угрозе убийством на бытовой почве, сообщает сайт Генпрокуратуры.

В рамках надзора за соблюдением законности прокуроры в прошедшем году отменили 10 постановлений о прекращении проверок и 5 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела с его одновременным возбуждением. По итогам расследования эти дела направлены в суды.

Так гомельчанин несколько дней подряд употреблял спиртные напитки. Когда 79-я мать сделала ему замечание, мужчина ее избил. Женщина убежала из квартиры и обратилась к соседям, которые вызвали скорую помощь.

Согласно сведениям психоневрологического диспансера гомельчанин страдал параноидной шизофренией и возникшая ситуация только подтвердила, что мужчина опасен для общества.

Прокуратура Гомельской области отменила постановление о прекращении проверки и возбудила уголовное дело за умышленное причинение легкого телесного повреждения. По итогам предварительного расследования и рассмотрения этого дела в суде Советского района Гомеля гражданин признан невменяемым. Ему назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре с обычным наблюдением.