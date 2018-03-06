В Минске судят бывшего главврача Гомельской центральной городской поликлиники и заведующего лабораторией

  • 06 марта 2018, 09:03
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Как ранее сообщалось, руководящие работники учреждения здравоохранения были задержаны в апреле прошлого года по подозрению в коррупции.

Противоправную деятельность пресекли оперативники КГБ. Согласно материалам уголовного дела, бывшие главный врач Гомельской центральной городской поликлиники и заведующий централизованной биохимической лабораторией обвиняются в получении взяток.

По информации, предоставленной прокуратурой области, должностные лица поликлиники в 2015 — 2017 годах получали взятки за заключение договоров спонсорской помощи на приобретение медоборудования. «Благодарному» предприятию-поставщику гарантировалось, что в последующем закупка реагентов для оборудования будет вестись исключительно у него.

Слушания по уголовному делу начались в суде Партизанского района Минска.


Арина Сухова, Гомельская правда
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Метки: Криминал (9481)

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