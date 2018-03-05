В центре Гомеля неделями не убирают снежные завалы. Основная причина — недостаток финансирования

Вторая половина зимы запомнится гомельчанам не только сильными морозами, которые остались даже несмотря на начало календарной весны, но и огромным количеством снега. Если для любителей зимних видов физической активности и детей это было к лучшему, то передвигаться по городу в такое время было нелегко не только автомобилистам, но и пешеходам. После оперативной уборки снега коммунальщиками, вдоль улиц и тротуаров выросли огромные насыпи и сугробы, которые, однако, не убирались в течение недель. Гомельский Зелёный портал решил разобраться в причинах такой бесхозяйственности.

Центр любого города — это всегда его визитовная карточка. По тому, как ухожены фасады домов, тротуары и улицы о нас судят не только туристы. Чистота в городе необходима в первую очередь гомельчанам — это фундамент комфортности жизни и пребывания в городе.









К большому сожалению, в последние годы сугробы, оставались после снегоочистительной техники стояли преимущественно до весны, пока не превращались в воду.

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Подобная ситуация наблюдается и в этом году, причем даже в центре города. После метелей, что прошли по городу в феврале, неубранные сугробы можно увидеть даже на остановках городского транспорта. Некоторые из них достигают по высоте чуть ли нечеловеческого роста и усложняют процесс посадки и высадки горожан.





Неубранный снег на остановке «СтанкоГомель» лежит уже несколько недель

Горки черно-бело-коричневого цвета остаются вдоль дорог, формируя не слишком привлекательную картину.









Чаще всего такие кучи состоят из снега, грязи, песка и солей, которые активно используют городские коммунальные службы. Но нередки на них и следы обозначения своей территории собаками.

Снег, хорошо насыщенный грязью и солью нередко остается на месте роста деревьев и газонах. Не удивительно, что после этого множество растений либо погибает, либо находится в достаточно хилом состоянии.

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Тротуары в центре города часто выглядят словно покрытые инеем. На самом деле это соль, которой после таяния снега дышат горожане.

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Неубранные завалы нередко снижают ширину проезжей части на дорогах, выступая где на 20 сантиметров, а где и до полуметра.

Как узнал Гомельский Зелёный портал, за уборку города в таких случаях ответственно коммунальное автомобильное унитарное предприятие по содержанию дорог «ГорСАП». Но средства на такое благоустройство выделяет бюджет соответствующих администраций города.

— Конечно это все зависит от бюджета. Безусловно администрации тех районов, под чьим контролем находятся эти улицы, тротуары и остановки понимают, что за уборку нужно платить, — прокомментировал ситуацию заместитель директора «ГорСАПа» по производству Николай Букетов. — Если есть средства, то мы с радостью осуществляем эту работу и всегда идём им навстречу.

К сожалению на данный момент на это с их стороны средств выделено не было. В целом перспектива такова, что будут еще более сильные снегопады. Возможно в марте появится какое-то новое финансирование, что-то добавится и тогдамы будем убирать. Безусловно всё мы не уберем, но по мере возможностей.

Мощные снегопады, которые накрыли Гомель в первые дни марта «припудрили» эти горы и помогли им вырасти ещё больш. Остается надеяться, что городские власти выделят достаточно финансирования, чтобы устранить их своевременно. Иначе наблюдать за медленным исчезновением этих неэкологичных и неприглядных завалов придется неделями.