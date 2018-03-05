Лукашенко назначил глав 11 исполкомов. В том числе в Гомельской области

Новый руководитель будет и у Житковичского района, к которому несколько месяцев приковано внимание всей страны.
Назначение глав 11 районов Беларуси в понедельник согласовал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
Президент в понедельник рассмотрел кадровые вопросы: назначил нового министра спорта и туризма, посла в Узбекистане, руководителей государственных организаций и ряда районов Беларуси.
Так, новые главы исполкомов будут в 11 районах Беларуси, в том числе и Житковичском, к которому после ситуации с аварийным мостом в последние недели приковано внимание всей республики.
Список новых глав районов выглядит так:
Атливанов Виктор Адамович — Житковичский райисполком;
Силивончик Павел Александрович — Наровлянский райисполком;
Гвоздь Сергей Александрович — Калинковичский райисполком;
Ольшевский Денис Александрович — Зельвенский райисполком;
Хомич Геннадий Болеславович — Слонимский райисполком;
Крупко Иван Иванович — Минский райисполком;
Соловей Геннадий Михайлович — Несвижский райисполком;
Ломской Александр Зиновьевич — Клецкий райисполком;
Козел Анатолий Станиславович — Крупский райисполком;
Чечуха Степан Владимирович — Глусский райисполком;
Готовчик Дмитрий Владимирович — Дрибинский райисполком;
Уже известно и главное напутствие президента новым руководителям на местах: развивать экономику, создавать рабочие места и бороться с коррупцией.
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