Лукашенко назначил глав 11 исполкомов. В том числе в Гомельской области

Новый руководитель будет и у Житковичского района, к которому несколько месяцев приковано внимание всей страны.

Назначение глав 11 районов Беларуси в понедельник согласовал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Президент в понедельник рассмотрел кадровые вопросы: назначил нового министра спорта и туризма, посла в Узбекистане, руководителей государственных организаций и ряда районов Беларуси.

Так, новые главы исполкомов будут в 11 районах Беларуси, в том числе и Житковичском, к которому после ситуации с аварийным мостом в последние недели приковано внимание всей республики.

Список новых глав районов выглядит так:

Атливанов Виктор Адамович — Житковичский райисполком;

Силивончик Павел Александрович — Наровлянский райисполком;

Гвоздь Сергей Александрович — Калинковичский райисполком;

Ольшевский Денис Александрович — Зельвенский райисполком;

Хомич Геннадий Болеславович — Слонимский райисполком;

Крупко Иван Иванович — Минский райисполком;

Соловей Геннадий Михайлович — Несвижский райисполком;

Ломской Александр Зиновьевич — Клецкий райисполком;

Козел Анатолий Станиславович — Крупский райисполком;

Чечуха Степан Владимирович — Глусский райисполком;

Готовчик Дмитрий Владимирович — Дрибинский райисполком;

Уже известно и главное напутствие президента новым руководителям на местах: развивать экономику, создавать рабочие места и бороться с коррупцией.