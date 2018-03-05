В «Гомельтранснефть Дружба» — новый директор. Его ждали пять месяцев

  • 05 марта 2018, 15:06
  • 2783
  • 0



В ОАО «Гомельтранснефть Дружба» новый директор — теперь уже бывший председатель областного совета депутатов Олег Борисенко. Соответствующее кадровое решение сегодня принял президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

В начале прошлого года стало известно о задержании генерального директора «Гомельтранснефть Дружба» Сергея Сосновского, который, к слову, руководил коллективом почти 10 лет. Его обвинили в получении взятки в 5 тысяч долларов и приговорили к 6,5 года лишения свободы.

В марте на его место пришел бывший заместитель губернатора Гомельщины Олег Починок. Но уже в ноябре он написал заявление об уходе. Говорят, что этому решению предшествовали перемены в личной жизни. Сразу после увольнения Починок уехал в Москву, где перешел на одну из руководящих должностей в дочернем предприятии российской «Транснефти».

С тех пор место генерального директора на «Дружбе» было вакантно: предприятие пять месяцев было без руководителя.


TUT.BY
Медиаконтакт 05/03 - 18/03:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Люди в материале: Олег Борисенко (10)

Метки: Экономика (13153)

Комментарии правила

Окнаград 05/03 - 11/03:

Самое обсуждаемое





Новое в блогах


KSK 03/02 (22:00) - 05/03:

Самое читаемое