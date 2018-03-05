В Поколюбичах на пожаре погибла пенсионерка. Причина — непотушенная свеча

  • 05 марта 2018, 14:33
  • 1174
  • 0



Вечером 3 марта в Поколюбичах на улице Советской загорелся жилой деревянный дом.

Пожарные приехали, когда в комнате уже тлел только потолок — пожар потушили до прибытия подразделения МЧС.

Приехавшие спасатели обнаружили тело 83-летней женщины без признаков жизни. Несмотря на реанимационные мероприятия, работникам скорой пришлось констатировать смерть, сообщает Гомельское ОУМЧС.

По одной из версий, пожар возник из-за оставленной без присмотра зажженной свечи.






gomel.today
Медиаконтакт 05/03 - 18/03:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Поколюбичи (16)

Метки: Происшествия (11743), Область (5206)

Комментарии правила

Окнаград 05/03 - 11/03:

Самое обсуждаемое





Новое в блогах


KSK 03/02 (22:00) - 05/03:

Самое читаемое