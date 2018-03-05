В Поколюбичах на пожаре погибла пенсионерка. Причина — непотушенная свеча
- 05 марта 2018, 14:33
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Места: Поколюбичи (16)
Метки: Происшествия (11743), Область (5206)
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