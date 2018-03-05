На Гомельщине отряды МЧС вытаскивали из сугробов автомобили скорой помощи, рейсовые автобусы и грузовиким

  • 05 марта 2018, 13:38
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На минувших выходных в Гомельской области были сильные снегопады. Сотрудники МЧС спасали из снежных завалов автомобили скорой помощи, рейсовые автобусы и грузовики.

Как сообщает Гомельское областное управление МЧС, 4 марта в 23:04 спасатели выехали по сообщению о необходимости оказания помощи в буксировке машины скорой помощи, которая застряла в снегу в Уваровичах Буда-Кошелевского района.

4 марта сотрудники МЧС помогали в буксировке рейсового автобуса, который застрял в снегу возле деревни Малиновка Лоевского района. В автобусе было 26 пассажиров. Работниками МЧС при помощи буксировочного троса автобус был извлечен из сугробов и продолжил движение.

3 марта рейсовый автобус попал в снеговой плен в Хойникском районе, возле деревни Звеняцкое. В этот же день в Ветковском районе застрял в снегу рейсовый автобус в деревне Рудня Споницкая. Попал в снежную ловушку автобус и в деревне Дербичи Буда-Кошелевского района — в автобусе находились пять человек. Во всех случаях транспортные средства из сугробов вытащили спасатели.

В деревне Лучежевичи Мозырского района застрял в снегу грузовой автомобиль с газовыми баллонами, пишет БелаПАН.


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