Гомельчане беспокоятся из-за схода снега с крыш. ЖКХ бездействует

На «Гомельском форуме» появился призыв обратить внимание на сход снега и наледи с крыш.

«Менее чем через неделю наступит оттепель. На сегодняшний день по всему центру города на краях кровли скопились (а кое-где уже свесились) такие же глыбы, ждущие своего часа отправиться вниз на наши с Вами головы. И может так получиться, что кого-то убьет или покалечит», — пишет гомельчанин.

Он призывает «поднять на уши горисполком, позвонив на Горячую линию (75-52-92) попасть на прием к генеральному директору „Городского ЖКХ“ в среду 7 марта с 8 до 13 часов, попробовать увеличить количество звонков в 115».