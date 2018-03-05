Гомельчане беспокоятся из-за схода снега с крыш. ЖКХ бездействует
- 05 марта 2018, 12:59
- 1951
- 1
«Мама выбросила братика в крапиву». В Гродненской области пьяная женщина убила маленького сына на глазах его трехлетнего брата
«Все были в Passat, решили греться». Подробности трагедии в гомельском гараже, где угорели три друга
У гомельчанина украли «Мерседес» с госномером 7777, оставленный утром прогреваться под подъездом
Торжественное открытие ТЦ «Карусель» состоится 4 марта в Гомеле
Самое обсуждаемое
Под Добрушем экипаж милиции попал под поезд на переезде
Как гомельские призывники уклоняются от армии
У погибшего в ДТП на переезде милиционера остались двое детей
У гомельчанина украли «Мерседес» с госномером 7777, оставленный утром прогреваться под подъездом
Лукашенко назвал главного преступника в Беларуси
Водитель «Лексуса», который насмерть сбил пешехода на улице Советской в Гомеле, приговорен к пяти годам лишения свободы
Как гомельские десантники испытывали первые «Калашниковы», а потом стали слепнуть