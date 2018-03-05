У погибшего в ДТП на переезде милиционера остались двое детей

У 32-летнего милиционера, который погиб 3 марта в Добрушском районе, остались жена и двое детей. 5 марта в Добруше пройдут похороны.
3 марта около 16:00 возле деревни Красная Буда Добрушского района на железнодорожном переезде милицейский автомобиль попал под поезд.
В автомобиле находилось четыре человека — три сотрудника милиции и задержанный.
Сотрудники районного отдела внутренних дел выезжали в деревню Усохская Буда по сообщению о драке между местными жителями. Один из хулиганов, житель деревни, был задержан и доставлялся на освидетельствование.
На месте аварии погиб 32-летний милиционер — он был за рулем. Его коллеги получили травмы.
Милиционер, который сидел на переднем пассажирском месте, пострадал серьезно и уже доставлен в реанимацию Гомельской областной клинической больницы. Ему предстоит несколько сложных операций. Еще один сотрудник Добрушского РОВД — старший участковый, капитан милиции — находится в хирургии районной больницы. Недавно о нем писала местная газета.
У погибшего милиционера осталось двое детей, у пострадавших также есть дети.
В месте, где произошло столкновения милицейской «Газели» и тепловоза, по неофициальной информации, нерегулируемый переезд, без светофора. Во время аварии была метель. По предварительным данным, лесистая местность и сильный снегопад не позволили водителю контролировать ситуацию на дороге.
Правоохранительные органы пока воздерживаются от официальных комментариев.
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