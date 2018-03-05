В Гомеле после пожара госпитализировали женщину с трехлетней дочерью

  • 05 марта 2018, 10:31
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4 марта около полуночи в Гомеле загорелась квартира. Когда спасатели прибыли, то из окна четвертого этажа валили клубы дыма.

Хозяйка ждала пожарных на лестничной клетке. Ее вместе с трехлетней дочкой госпитализировали с диагнозом «отравление продуктами горения», сообщает МЧС. Женщина находится в отпуске по уходу за ребенком, проживает с дочерью.

Огонь повредил имущество в комнате и закоптил стены квартиры. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил пользования электрооборудованием.




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Места: Гомель (21705)

Метки: Происшествия (11743)

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