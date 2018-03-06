С 5 по 8 марта только в сети магазинов Xistore скидки до 30% на устройства Xiaomi!

  • 06 марта 2018, 09:00
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Без сомнения, лучший подарок в наш цифровой век — это гаджет. А 8 марта, как известно, — второй Новый год, и к тюльпанам все женщины ждут еще заветную красиво упакованную коробочку. А если в заветной коробочке будет еще и гаджет от Xiaomi — счастье вашей второй половинки будет безграничным.


И ради создания этого безграничного счастья мы в сети магазинов Xistore ТЦ Секрет сделали все, что в наших силах: помимо беспрецедентной рассрочки до 24 месяцев без первого взноса, халвы до 7 месяцев, мы добавили скидки до 30% на четыре дня, с 5 по 8 марта. Итак, список в студию:

Redmi 4a — 5%

Redmi 4×2/16 gold — 5%

Redmi Note 4x, все конфигурации и цвета — 5%

Видеорегистратор Xiaomi MiJia Car DVR Camera169 — 10% 

TV приставка Mi Box 3 EU — 10%

Браслет Xiaomi Mi Band 2 — 15%

Ночник MiJia Motion Night Light — 15%

Гарнитура Bluetooth Xiaomi Mi Sport Bluetooth YDLYEJ01LM — 15%

Весы Xiaomi Mi Scale — 20%

Наушники Xiaomi Mi Headphones Lite — 20%

Наушники Xiaomi Mi Basic Matte — 20%

Все чехлы, пленки, стекла для смартфонов — 20%

Монопод Xiaomi Mi Selfie Stick Tripod — 30%

Очки виртуальной реальности Xiaomi Mi VR — 30%

Все ремешки и пленки для мибэндов — 30%



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