С 5 по 8 марта только в сети магазинов Xistore скидки до 30% на устройства Xiaomi!

Без сомнения, лучший подарок в наш цифровой век — это гаджет. А 8 марта, как известно, — второй Новый год, и к тюльпанам все женщины ждут еще заветную красиво упакованную коробочку. А если в заветной коробочке будет еще и гаджет от Xiaomi — счастье вашей второй половинки будет безграничным.





И ради создания этого безграничного счастья мы в сети магазинов Xistore ТЦ Секрет сделали все, что в наших силах: помимо беспрецедентной рассрочки до 24 месяцев без первого взноса, халвы до 7 месяцев, мы добавили скидки до 30% на четыре дня, с 5 по 8 марта. Итак, список в студию:

Redmi 4a — 5%

Redmi 4×2/16 gold — 5%

Redmi Note 4x, все конфигурации и цвета — 5%

Видеорегистратор Xiaomi MiJia Car DVR Camera169 — 10%

TV приставка Mi Box 3 EU — 10%

Браслет Xiaomi Mi Band 2 — 15%

Ночник MiJia Motion Night Light — 15%

Гарнитура Bluetooth Xiaomi Mi Sport Bluetooth YDLYEJ01LM — 15%

Весы Xiaomi Mi Scale — 20%

Наушники Xiaomi Mi Headphones Lite — 20%

Наушники Xiaomi Mi Basic Matte — 20%

Все чехлы, пленки, стекла для смартфонов — 20%

Монопод Xiaomi Mi Selfie Stick Tripod — 30%

Очки виртуальной реальности Xiaomi Mi VR — 30%

Все ремешки и пленки для мибэндов — 30%



