Фотофакт: на перекрестке улицы Кирова и проспекта Победы столкнулись маршрутка и легковушка, движение оказалось практически перекрыто

  • 04 марта 2018, 14:12
  • 2361
  • 1



Еще одно ДТП в крайне неудачном месте — оживленном перекресте в «золотом центре» города — Гомелю принес снегопад. Около 11:00 сегодня на перекрестке Кирова и проспекта Победы столкнулись маршрутка и легковой «Фольксваген». После столкновения машины расположились так, что едва ли не полностью перекрыли движение.








Кто прав, кто виноват в создавшейся ситуации пока неизвестно.


gomel.today
СТО 03/03 - 04/03:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21702)

Метки: Происшествия (11739), ДТП и ЧП (98), Авто (5022)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое





Новое в блогах


KSK 03/02 (22:00) - 05/03:

Самое читаемое