Фотофакт: на перекрестке улицы Кирова и проспекта Победы столкнулись маршрутка и легковушка, движение оказалось практически перекрыто
- 04 марта 2018, 14:12
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Места: Гомель (21702)
Метки: Происшествия (11739), ДТП и ЧП (98), Авто (5022)
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