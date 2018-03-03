В Гомеле неизвестный водитель на микроавтобусе сбил женщину и уехал

  • 03 марта 2018, 16:40
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В последний зимний день рано утром, примерно в 6.30, неизвестный водитель на переходе сбил женщину.

Инцидент произошел на пересечении улиц Барыкина — Борисенко. С места происшествия водитель скрылся.

Известно, что автомобиль (микроавтобус или минивэн) был темного цвета.

Если вы стали свидетелем данного ДТП, просьба связаться по телефонам 68-40-84, 68-35-07, 68-44-44 в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.


gomel.today
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Места: Гомель (21701)

Метки: ДТП и ЧП (95), Авто (5020)

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