«Окрепла и улетела». Гомельский эколог рассказал о спасённой сове и экопоселении мечты

О том, как в Гомеле ушастую сову отбили у ворон и грачей, мы уже писали. Но что же случилось дальше?

Дмитрий Янков, эколог со стажем, приютивший птицу, рассказал нам о том, почему это вполне нормальное явление встретить пернатую в городской черте, кого можно увидеть из окон общественного транспорта и каково это — жить вдали от шумного города.

Чуть больше недели пользователи популярных соцсетей могли наблюдать на странице Дмитрия Янкова как складывается судьба спасённой птицы. Дома орнитолог создал сове все условия для комфортного проживания и дальнейшего восстановления. Днём дома, по вечерам — на прогулке по улице.

— Она прожила у меня почти неделю, окрепла и улетела, — рассказывает Дмитрий.

Встретить ушастую сову в городе — явление редкое, но не особо удивительное. В гнездовой период её голос можно услышать во многих городских скверах.





— 1 марта прошел второй тур выборов пернатого бренда города, который проводит Гомельское отделение «Аховы птушак Бацькаўшчыны». Сова как раз появилась буквально накануне первого тура голосования. Мне показалось это знаковым, и я пролоббировал её интересы, как кандидата. (Смеётся).





Ещё один удивительный представитель фауны, которого можно встретить в городе, это каменная куница. Пришедшая в наши широты из Закарпатья, она предпочитает городские ландшафты. Они напоминают ей скалистые очертания родных краёв.

— Следы каменной куницы довольно часто можно встретить в городе. Если знать, как они выглядят, ни с какими другими их не спутать. Я даже замечаю их из окон городского транспорта на крышах невысоких домов. Недавно видел за корпусом университета имени Ф. Скорины. Питается куница в основном растительной пищей, в холода чаще птицами и грызунами.

Такие, казалось бы, мелочи Дмитрий замечает в два счёта. Всю свою жизнь, он занимается защитой природы: намеренно поступил в 10-й класс с экологическим уклоном 56-й гимназии, окончил геолого-географический факультет ГГУ им. Ф. Скорины, занимался промышленной экологией, порядка десяти лет разрабатывает природоохранную документацию для юридических лиц.

На протяжении четырех лет Дмитрий живёт в деревне Чырвоны Кастрычнiк. Это некогда брошенная деревня в семидесяти километрах от Гомеля теперь заселяется молодёжью.





Поначалу ребята вызывали опасения у представителей местного райисполкома и сельсовета. Но со временем диалог всё же удалось наладить.

К жизни в деревне Дмитрий подходит просто. С друзьями расчистили прудик, заселили его рыбой. Сажает сад, занимается благоустройством территории, проводит экодружественные мероприятия. Одно из таких арт-пикник «Вясковыя мары».

— Мы хотим сконцентрировать вокруг нашей деревни максимум интересных событий, приучить людей любить и уважать природу. Многие маститые представители той же АПБ, которые приезжают к нам, говорят, что здесь действительно уникальное место. В плане флоры и фауны. Круче чем в Беловежской Пуще при относительной близости к городу.

Вместе с орнитологами Дмитрий устраивает экскурсии для школьников, чтобы те набирали материал для научно-исследовательских работ. Кстати, курсы бёрдвотчеров в Гомеле, которые должны стартовать в марте, тоже под кураторством Гомельского отделения АПБ. Дима, один из пяти членов его совета.





— Мы не стремимся к жизни наподобие 19 века. Мы современные, прогрессивные люди. Мы не отказываемся от благ цивилизации. Но считаем, что за экопоселениями будущее. Со временем город просто должен стать сити, местом, куда люди будут приезжать на работу. Мы хотим создать комфортные условия для проживания себе и своим семьям. Ну, и конечно, показать своим личным примером, что это работает.

Гостям здесь всегда рады, говорит Дмитрий.

— Мы ориентируемся на проведении социально ориентированных мероприятий для физического, интеллектуального и духовного развития. Это уникальное место, и нам хочется, чтобы о нём узнали все, — подытожил Дмитрий.