Фотофакт: под Гомелем в снегу застряла «скорая», везшая 90-летнего ветерана

  • 03 марта 2018, 15:56
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Сегодня в поселке Забияка Гомельского района в снегу застряла машина скорой помощи, которая везла 90-летнего ветерана с гипероническим кризом.

В редакцию «Сильных Новостей» обратились читатели:

— Дороги не чистят, живём как на хуторе, службы экстренной помощи не могут проехать, — рассказала Галина.

Больше всего жители поселка боятся, что в чрезвычайной ситуации затруднение при движении по заснеженным дорогам может обернуться человеческой смертью. «Все это чревато последствиями», — говорят читатели.






gomel.today
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Места: Гомель (21701), Красное (32)

Метки: Авто (5020)

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