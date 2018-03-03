В заречной зоне состоялись соревнования по лыжному спорту в рамках зимнего праздника «Гомельская лыжня — 2018».

В спортивном мероприятии, проходившем в ветреную и снежную погоду, приняли участие руководящие работники города и области, учащиеся учреждений образования, любители лыжного спорта.









На торжественном построении соревнования открыл первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Александр Микалуцкий, пожелавший участникам быстрой лыжни. После исполнения государственного гимна Республики Беларусь лыжники разошлись по своим местам. Перед стартами начальник областного управления спорта и туризма Денис Езерский в коротком интервью журналистам выразил удовлетворение тем, как поработали здесь коммунальные службы по подготовке основной площадки, также отметил, что в заречной зоне стоит гораздо более затишная погода, чем в городе.









Первыми вышли на лыжню представители VIP-забега. Они соревновались на дистанции 500 метров.

Массовый старт любителей лыжного спорта собрал около 350 участников. Мужчины бежали 2 км, женщины — 1 км. Все они делились на возрастные группы: до 40 лет, от 41 до 50 лет, от 50 лет и старше, а также от 70 лет и старше.

Не менее представительным были соревнования среди студентов и учащихся вузов, ссузов и профтехучилищ.









К услугам спортсменов и их болельщиков были развёрнуты продуктовые палатки и места выдачи горячего чая. Учащиеся средних школ нашли себе занятия на различных площадках, где играли в хоккей, бросали по баскетбольному кольцу, рисовали краской различные этюды на пушистом снеге. По всей территории горделиво расхаживали талисманы хоккейного клуба «Гомель» рысята Яша и Даша.







































































































