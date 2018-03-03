Как живут беженцы из Украины на Гомельщине — фото, видео
- 03 марта 2018, 12:04
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Лариса Щирякова, фото и видео автора, Гомельская весна
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