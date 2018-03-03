Как живут беженцы из Украины на Гомельщине — фото, видео

  • 03 марта 2018, 12:04
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Война выгнала их с родной украинской земли, а Беларусь приютила. И хоть наше государство не дает беженцам из Донецка и Луганска официального статуса беженцев и связанных с этим льгот, простые белорусы не дали затеряться в другой стране вынужденным переселенцам.

Семьи Чаплиных и Давыденак приехали в Беларусь из Дебальцево и живут в разных районах: первые — в Гомеле, другие — в деревне Вышемир Речицкого района. Они почти адаптировались к здешней жизни: Чаплины работают на железной дороге, Давыденко-старший в совхозе, который дал им дом. Хорошо помогает и хозяйство.

О том, как уезжали из-под артобстрелов и как обживались украинцы в Беларуси, в репортаже корреспондента сайта «Гомельская весна» Ларисы Щиряковой.
















Лариса Щирякова, фото и видео автора, Гомельская весна
СТО 03/03 - 04/03:
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Места: Гомель (21701), Речица (1213)

Метки: Общество (29152), Область (5202)

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