Гомельчанин уехал на стройку Крымского моста и пропал

В октябре минувшего года 43-летний гомельчанин отправился на стройку Крымского моста. Известно, что потом он уехал в Москву, но с тех пор сведений о его местонахождении не поступало.

На вид Юрию 40-45 лет, рост 185-190. Из особых примет следует выделить татуировку на среднем пальце правой руки в виде креста и на ноге от колена до щиколотки также в виде креста.





Если вам что-либо известно о судьбе гомельчанина, просьба сообщить по телефонам 102, 8 (0232) 70-41-28, +375 (29) 534-89-75, +375 (29) 239-43-10, ПСО «Симуран» +375 (29) 232-11-11.