Гомельчанин уехал на стройку Крымского моста и пропал

  • 03 марта 2018, 10:38
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В октябре минувшего года 43-летний гомельчанин отправился на стройку Крымского моста. Известно, что потом он уехал в Москву, но с тех пор сведений о его местонахождении не поступало.

На вид Юрию 40-45 лет, рост 185-190. Из особых примет следует выделить татуировку на среднем пальце правой руки в виде креста и на ноге от колена до щиколотки также в виде креста.


Если вам что-либо известно о судьбе гомельчанина, просьба сообщить по телефонам 102, 8 (0232) 70-41-28, +375 (29) 534-89-75, +375 (29) 239-43-10, ПСО «Симуран» +375 (29) 232-11-11.


gomel.today
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