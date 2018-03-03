В Гомельской областной клинической больнице выбрали «Мисс Весну»

  • 03 марта 2018, 09:46
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Победительницей стала Вера Халимончикова.
































Алексей Герасименко, Гомельская правда
СТО 03/03 - 04/03:
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