Как в Гомеле будут работать учреждения здравоохранения в праздничные и выходные дни

  • 03 марта 2018, 08:52
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В Беларуси изменен график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в марте, сообщили БелТА в пресс-службе Минздрава.

Работа амбулаторно-поликлинических организаций, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических организаций, аптек и организаций медтехники 3 марта будет организована по графику рабочего дня, 8 марта — праздничного дня, 9 и 10 марта — субботнего дня, 11 марта — выходного дня.

В выходные и праздничный день амбулаторно-поликлинические учреждения, приемные отделения больниц, травматологические пункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилены. Из числа руководящего состава организуют административные дежурства в управлениях здравоохранения облисполкомов, комитете по здравоохранению Мингорисполкома, а также подчиненных организациях здравоохранения и на дому.



БелТА
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