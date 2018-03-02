Официально: в Гомеле и области есть проблемы с своевременной выплатой зарплаты

В целях исполнения трудового законодательства, обеспечения прав и законных интересов граждан органы прокуратуры Гомельской области наладили взаимодействие с Гомельским областным управлением департамента государственной инспекции труда, профсоюзными организациями.
Как сообщает Генпрокуратура, реагируя на полученную из органов статистики информацию, гомельский транспортный прокурор поручил инспекции труда привлечь исполняющего обязанности директора СМП № 716 ОАО «Трест Белтрансстрой» к ответственности по ч. 1 ст. 9.19. КоАП за допущенную задолженность по выплате заработной платы на сумму более 42 тыс. рублей. На руководителя хозяйственного общества наложено взыскание в виде штрафа в 4 базовых величины.
Случаи невыплаты заработной платы фиксировались и в рамках надзорной деятельности.
По информации Генпрокуратуры, Гомельская транспортная прокуратура, разрешая обращение, установила систематическое несоблюдение в РТУП «Белорусское речное пароходство» сроков выплат среднего заработка за время трудового отпуска и расчета при увольнении граждан. По указанным фактам прокурор внес начальнику предприятия представление. Бухгалтер привлечен к дисциплинарной ответственности.
Прокуратуры Гомельского, Брагинского, Жлобинского, Буда-Кошелевского, Кормянского, Лельчицкого, Петриковского и Рогачевского районов также выявляли подобные нарушения.
Всего в 2017 году органы прокуратуры Гомельской области направили руководителям предприятий и организаций около 50 актов надзора по данной категории нарушений трудового законодательства. По требованию прокуроров гражданам выплачено более 35 тыс. рублей.
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