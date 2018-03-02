Такого вы еще не видели! В Гомеле впервые пройдут тараканьи гонки

На воскресенье, 11 марта, в Гомеле запланировано невероятное мероприятие: в баре «Квартирник» пройдет первый открытый чемпионат «Тараканьи гонки». Вход бесплатный, только «тссс», не рассказывай маме, призывают организаторы.

— Вчера ты убивал их у себя на кухне, а завтра попытаешься заработать на них кругленькую сумму! Ты избегаешь встречи с ними, а в последний раз, когда вы встречались — он убегал от тебя со всех лап! А теперь молись, чтобы он бежал ещё быстрее! Впервые в городе Гомеле, Открытый чемпионат по Тараканьим МАДАГАСКАРСКИМ гонкам, — анонсируют мероприятие организаторы в социальных сетях.





Мероприятие спланировано силами молодой организации — Ассоциацией дебильный чемпионатов. Таракана-спринтера предоставят в пользование, но если есть желание испытать на прочность домашнего, то можно приходить и со своим. Взнос для участников — 5 рублей.

Старт намечен на 16.00 в баре «Квартирник» по адресу Билецкий Спуск, 1.