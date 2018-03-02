Гомельчане смогут 5 марта бесплатно отправить по почте открытку к 8 Марта, сообщили в РУП «Белпочта».

В этот день по всей стране предприятие проводит промомероприятие «Весеннее настроение». Каждый желающий получит в подарок почтовую карточку, которую можно будет подписать и бесплатно отправить в любой уголок страны до 8 марта.

В Гомеле акция пройдёт с 17.00 до 18.00 в отделениях почтовой связи № 48 (улица Советская, 8) ,№ 50 ( проспект Ленина, 1), в ОПС Костюковка (улица Незалежнасти, 1Б).

Во время акции специалисты также познакомят с новыми почтовыми сервисами. Напомнят о правильном адресовании почтовых отправлений. Расскажут, как оформить подписку в подарок родным и друзьям, а также про благотворительную акцию «Подари ребёнку радость».