Предвыборная гонка за пернатый символ Гомеля подходит к завершению. В финале осталось шесть крылатых претендентов

1 марта «Ахова птушак бацькаўшчыны» собрала за круглым столом ученых орнитологов, бёрдвотчеров, краеведов, журналистов и специалистов по брендингу, чтобы выбрать из 10 пернатых претендентов три птицы, которые бы прошли в финал голосования.





Надо заметить, что в финале уже оказались две птицы. Их, как самых интересных, представители АПБ внесли заранее. Речь идет о краснокнижной мухоловке-белошейке, которую можно иногда встретить в городском парке, и обыкновенной галке, которая попала в список за свою «любовь» к театральной жизни.





Комиссия выбирала финалистов из десяти птиц, список которых составили, проанализировав общественное мнение на тему, через городские медиа и комментарии в социальных сетях. В избирательных бюллетенях значились ушастая сова, желтоголовый королек, горихвостка-чернушка, зеленушка, большая синица, лазоревка, пустельга, дубонос, кольчатая горлица и хохлатый жаворонок.

Две птицы набрали одинаковое количество голосов, поэтому в АПБ решили провести в финал не пять, а шесть птиц. В финальный список попали: мухоловка-белошейка, галка, ушастая сова, синица-лазоревка, большая синица и обыкновенный дубонос.

Мы поговорили с председателем регионального отделения АПБ Романом Хлебиным.





— Расскажите, для чего выбирают пернатый символ Гомеля?

— Хочется, чтобы у города был какой-то узнаваемый неформальный символ. Хотя, конечно, мы хотим, чтобы его признали на официальном уровне. Чтобы он как-то отражался в городской среде, но мы могли увидеть его не только в виде граффити или инсталляции, а могли понаблюдать его живьем по-настоящему.

Мы очень хотим, чтобы горожане во время кампании узнали хотя бы те шесть видов птиц, которые были выбраны кандидатами. Чтобы гомельчане узнали, что рядом с ними такие птицы вообще живут . Донести мысль, что чтобы увидеть что-то интересное, совсем необязательно ехать в национальные парки или заповедники. Много уникальных и интересных видов можно пронаблюдать прямо в собственном дворе.

— В список финальных кандидатов уже были заранее внесены мухоловке-белошейка и галка. Почему решили поступить так и дать такую «протекцию»?

— Этих птиц мы выбирали советом нашего отделения АПБ. В своем выборе мы постарались коснуться двух крайностей. С одной стороны, белошейка (Ficedula albicollis) — редкая птица для нашей страны, которую трудно встретить в других городах. Но в Гомеле популяция этой краснокнижной птички живет прямо в центральном парке недалеко от дворца. Чтобы увидеть эту птицу, люди готовы приезжать к нам в город из Минска, Бреста, других городов...

Галка же наоборот есть везде. Она встречается фактически повсеместно, типично городская птица. Ее можно увидеть в любом дворе, парке, промышленной зоне, на городской свалке. Но гомельская галка — необычная. Она у нас очень «культурная». Стая галок гнездится в центре города на здании Драмтеатра. Мне кажется, что галка имеет большой потенциал бренда, поскольку даже своим названием галка/каўка привлекает внимание к себе. Что можно обыграть по разному.

Поговорим о еще четырех удачливых птицах, которые прошли в финал:





Обычный и распространенный вид. Весьма полезный вид — один из самых серьезных борцов с насекомыми-вредителями. Увидеть большую синицу можно практически в каждом дворе и на любой кормушке.





Похожа на обыкновенную, но мельче и украшена красивой ярко-синей шапочкой. Ее можно встретить не так часто, как «старшую сестру», но если присмотреться, то в каждой третьей-четвертой стайке синиц можно рассмотреть лазоревок.





Казалось бы, что эта птица должна жить в лесах. Но сейчас это уже практически синантропный вид, который живет поблизости к человеку. Ушастые совы становились героями публикаций «Сильных Новостей» раньше: несколько лет назад в сквере возле «Туриста» поселилась семья этих ночных хищников, а совсем недавно была публикация про спасение ушастой совы от ворон и грачей. Ушастым совам Беларуси характерны кочевки. Совы перемещаются на довольно большие расстояния. Основу питания во все сезоны составляют мышевидные грызуны, в первую очередь, полевки.









Эту птицу можно повстречать не так уж и часто. Но если довелось увидеть, то сложно не узнать — настолько ярко и узнаваемо выглядит птица. Характерная особенность — толстый клюв, при помощи которого птица способна раскалывать орехи и даже вишневые косточки.