Как гомельский гик создал компанию, делавшую первые в Беларуси iOS-приложения

App Store запустился в июле 2008 года — а уже спустя несколько месяцев гомельские ребята сделали первые мобильные приложения, опередив в этом столичных разработчиков.

Григорий Вайгандт, директор ООО «Энвижен» (neoviso), рассказал dev.by, как это было. А также о главных особенностях региональной ИТ-индустрии и о том, что может помочь программисту вырасти до управленца собственной ИТ-компании.

Как заработать авторитет, который важнее рекламы

— Ещё в 1987 году, когда мне было шесть лет, в семье появился компьютер. Я играл, бегал с дискетами и что-то сбрасывал на них. А в 1992 году, когда был в пятом классе, старший брат начал программировать. Дома лежали книги по теме, и я тоже пытался что-то писать на Pascal. В середине 90-х родители купили компьютер Pentium 66. В том же году я побывал на самой крупной на постсоветском пространстве специализированной выставке «COMTEK-95». Там узнал о графических продуктах Adobe и Corel, первых шлемах виртуальной реальности — и языке Java. В старших классах пошёл на УПК — учиться на лаборанта-программиста на базе Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины.

В 1997 году уговорил отца подключить интернет по dial-up, и мне сразу же захотелось свой хостинг, e-mail и домашнюю страницу. Стал разбираться в html и создал простой сайт-визитку. На нём были моя фотография, e-mail, несколько ссылок и галерея фракталов, которые я генерировал с помощью какой-то программы. В итоге в 1999-м страница попала в рубрику «Белорусские интернет-страницы» газеты «Компьютерные вести». Как выяснилось, именно благодаря тем самым фракталам эту информацию посчитали интересной и познавательной.

Веб-программированием я занимался активно в студенческие годы, параллельно с учёбой подрабатывал и писал свои первые сайты на Perl. Закончив Гомельский государственный технический университет им П.О. Сухого, начал работать веб-программистом в одной компании. Была ещё и подработка в минской фирме практически full time. Получалось успевать и там, и там, причём до наступления дедлайна. В итоге мне предложили занять руководящие позиции на обеих работах. Сделал выбор и стал техническим директором в гомельском филиале американской компании.

К этому времени уже заработал весомый авторитет у большого количества людей, с которыми сотрудничал. Вскоре захотелось создать свою фирму — что и сделал.





Сейчас, спустя столько лет, чётко осознаю, что именно этот авторитет и позволяет успешно работать в аутсорсе. Маркетинг, конечно, может помочь, но только в том случае, когда не делают ставку исключительно на него. Всё-таки самое главное — чтобы люди были уверены в том, что работу выполнят добросовестно и в срок, не будет проблем с коммуникацией, сопровождением и техподдержкой.

Заказы посыпались, а разработчиков не было. Как в Гомеле создавали первые мобильные приложения Когда только стал директором своей компании, ещё несколько лет сам программировал.

В начале 2009 года один клиент из Америки предложил нам сделать мобильное приложение для гольфистов. Достаточно сложное, с разными функциями, GPS. Тогда ещё никто не умел их делать. Мы взяли в команду перспективного программиста, который был силён в С++ и С, поэтому быстро разобрался с Objective-C.

Договорились, что нам из Штатов привезут iPhone 3G и Nexus One. В 2009 году наличие этих двух смартфонов можно было сравнить с тем, как если бы у меня сейчас был iPhone 20. Когда привезли первый айфон, мы загрузили все имеющиеся в App Store приложения (их было, по-моему, всего три), в том числе с расширенной реальностью. Я показывал, что можно дуть в телефон и извлекать звуки, как на саксофоне или флейте — даже видео записывал. Казалось, держу в руках фантастические космические устройства. Они затягивали до такой степени, что невозможно было оторваться.

Компьютеров Apple у нас тогда ещё не было. Поэтому надо было поставить Mac OS на PC-компьютер. Сидели в интернете, смотрели, как это сделать, затарились пивом и всю ночь с горем пополам устанавливали. И после этого уже программист начал постепенно разбираться с кодом, вникать, делать.





То приложение для гольфистов мы разработали, клиент остался доволен.

Сейчас такого не хватает: когда с огромным запалом с головой ныряешь в совершенно новые технологии и создаёшь что-то крутое, о чём ещё два месяца назад не мог даже подумать.

Заказы на разработку мобильных приложений после этого в буквальном смысле слова посыпались из Америки, Европы. Нас активно рекомендовали, мы могли бы загрузить 20 программистов. Но такого количества специалистов тогда просто не было! Мобильных разработчиков надо было готовить. Чтобы сформировать команду профессионалов, понадобилось время, брали на стажировки и работу способных студентов.

В том же 2009-м съездили с ребятами на первую в СНГ международную конференцию по мобильной разработке в Киев. К тому времени у нас в портфолио было три мобильных аппа. А больше ничего и не надо было, чтобы на нас обратили внимание. Это как сейчас поехать на конференцию по блокчейн с уже запущенным ICO. Мы тогда были явно на шаг впереди.

Качественные и «более дешёвые» программисты. Как устроена гомельская ИТ-индустрия

В Гомеле мало ИT-компаний, которые возникли именно здесь. В основном это филиалы крупных международных корпораций, гигантов отрасли.





В городе много высококвалифицированных программистов, потому что есть хорошая учебная база для них. Это Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, Гомельский технический университет им. П.О. Сухого, Белорусский государственный университет транспорта. В этом плане мы точно ничуть не уступаем столице. Неслучайно уровень гомельских программистов отмечают в Америке и Европе, куда они ездят в командировки. Большинство, правда, возвращается. Я это связываю с тем, что в Беларуси жизнь гораздо комфортнее, чем в той же Америке. Особенно для перспективных айтишников. Чем больше езжу туда, тем сильнее это ощущаю.

Лет пять назад мы заметили, что некоторые минские компании предпочитают отдавать задачи на аутсорс разработчикам из регионов. Мол, они более дисциплинированы и менее избалованы высоким спросом. Эта тенденция сохранилась. Здесь высококлассные программисты, при этом в регионах проще снизить рейт, поскольку затраты на аренду офисов и зарплату в среднем на 25–30% ниже, чем в Минске. Это можно считать конкурентным преимуществом. Хотя иностранные заказчики отдают предпочтение белорусам не столько из-за цены, сколько по причине заслуженного к ним доверия.

Из условных минусов жизни «на задворках» страны можно выделить то, что большинство ИТ-мероприятий организуют в Минске. Жизнь там активнее. Но это очень условный недостаток, при желании преодолеть расстояние в 300 км нетрудно.

Из гиков — в менеджеры. Сложно ли программисту управлять компанией

В моей компании сейчас 17 человек и ещё люди на субподряде. Управлять не сложно, потому что за девять лет уже приобрёл опыт, мышление менеджера развилось, увереннее себя чувствую в этой роли. Микроколлективами я же руководил ещё будучи разработчиком, но тогда это было другое — своеобразный «гаражный стартап» с бешеной мотивацией и полным вовлечением во все технические процессы. Я мог сам сесть и всё сделать от начала до конца, на спор или потому что интересно. Сейчас же понимаю, кому и что лучше делегировать, знаю о сильных и слабых сторонах каждого сотрудника, разумнее расставляю приоритеты.





То, что раньше работал программистом, помогает, ведь я понимаю, как всё устроено изнутри, вижу картину целиком: процессы, архитектуру. Без технической базы было бы труднее.

Сложно сказать, обладаю ли я качествами успешного менеджера. Но выделю следующие.

Авторитет и понимание психологических аспектов управления.

Когда тебе доверяют и уважают принятые тобой решения.

Баланс между двумя составляющими — здоровым авантюризмом и рациональностью для принятия взвешенных решений. Важно и то, и другое.

Понимание методик управления, от постановки задач до организации процесса.

Чего я требую от разработчиков? На собеседованиях спрашиваю элементарное, чтобы прочувствовать, есть ли у человека необходимая база и системное мышление. Если хирург умеет резать, это же не делает его профи. Важно ещё понимание устройства внутренних органов, взаимодействия между ними. Так и в программировании: важнее инструмента общий каркас, который впоследствии можно наращивать и обогащать знаниями новых технологий, языков, фреймворков. Импонируют всесторонне развитые люди, открытые, активные, которым интересно не только сутками сидеть за компьютером и кодить.