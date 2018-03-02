В Гомеле 21-летний водитель сбил на пешеходном переходе двух женщин

  • 02 марта 2018, 10:19
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30 января на Барыкина под колеса «МАЗа» попали две женщины.

ДТП произошло примерно в 16.15. Водитель «МАЗа» сперва врезался в Ford Focus, который стоял перед нерегулируемым пешеходным переходом, а после выехал на встречную полосу и сбил двух женщин.

50- и 58-летние пешеходы получили тяжкие телесные повреждения.

ГАИ обращается с просьбой о помощи к очевидцам происшествия. Если вы стали свидетелем аварии, позвоните по телефонам 68-40-84, 68-44-44 в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.


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