В Гомеле 21-летний водитель сбил на пешеходном переходе двух женщин

30 января на Барыкина под колеса «МАЗа» попали две женщины.

ДТП произошло примерно в 16.15. Водитель «МАЗа» сперва врезался в Ford Focus, который стоял перед нерегулируемым пешеходным переходом, а после выехал на встречную полосу и сбил двух женщин.

50- и 58-летние пешеходы получили тяжкие телесные повреждения.

ГАИ обращается с просьбой о помощи к очевидцам происшествия. Если вы стали свидетелем аварии, позвоните по телефонам 68-40-84, 68-44-44 в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.