В Гомеле подросток ограбил 79-летнюю женщину, которая возвращалась с церковной службы

Подозреваемого вычислили по записям камер видеонаблюдения в магазине, куда молодой человек отправился тратить добытые преступным способом 25 рублей.

Вечером 25 февраля пенсионерка возвращалась домой с церковной службы. В подъезд дома по улице Быховской следом за ней вошел молодой человек в куртке горчичного цвета. Обогнав женщину, парень резко повернулся, вырвал сумочку и выбежал на улицу. Потерпевшая вызвала милицию.

Как рассказал начальник отдела уголовного розыска Советского РОВД Гомеля Алексей Нешитой, особых примет преступника, кроме цвета куртки, пенсионерка не заметила. Зато мужчина, куривший недалеко от ее дома, рассказал, что видел парня дважды. Первый раз он шел в сторону подъезда в компании двух друзей. На обратном пути молодые люди бежали в сторону «Евроопта».

По записям камер видеонаблюдения магазина оперативники вычислили подозреваемого. Им оказался ранее судимый несовершеннолетний гомельчанин. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, подросток содержится в ИВС. К слову, двое его спутников, одному из которых также нет 18-и, пока рассматриваются как свидетели преступления. Оба тоже были судимы.