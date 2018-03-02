Снежный март. Погода в Гомеле на выходные

  • 02 марта 2018, 08:57
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На календаре весна, а за окном — белоснежный город. Видимо, в этом году март не торопится вступать в свои права.

В ближайшие дни снега станет только больше: до конца недели синоптики прогнозируют метель.

В пятницу дневная температура не опустится ниже −9°C, ночью похолодает до −12°C.

В субботу чуть-чуть потеплеет — до −3°C, однако уже в воскресенье столбик термометра вновь начнет опускаться — ожидается −6°C.


gomel.today
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Места: Гомель (21692)

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