Снежный март. Погода в Гомеле на выходные

На календаре весна, а за окном — белоснежный город. Видимо, в этом году март не торопится вступать в свои права.

В ближайшие дни снега станет только больше: до конца недели синоптики прогнозируют метель.

В пятницу дневная температура не опустится ниже −9°C, ночью похолодает до −12°C.

В субботу чуть-чуть потеплеет — до −3°C, однако уже в воскресенье столбик термометра вновь начнет опускаться — ожидается −6°C.