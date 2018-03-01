«Когда мне было 12, тетя предложила усыновить меня, но я отказался!» Откровенная история воспитанника детского дома

«Сильные новости» поговорили с парнем, который в 3 года из-за смерти матери оказался в детдоме. Почему 12-летний мальчик отказался от усыновления и что самое ужасное, что ему пришлось пережить в интернате для детей? Читайте в честном и откровенном интервью с воспитанником детского дома.

«Мама умерла, когда мне было всего пару месяцев, а отец не смог этого пережить»

История, которая привела Виталия в детский дом, уникальная и удивительна одновременно. Обычная семья со средним достатком жила в небольшой деревне в Гомельской области. Когда мальчику было всего несколько месяцев от рождения, произошла фатальная случайность — его мама отравилась грибами и умерла. Через 2 года обоих детей (а у Виталия есть старший брат, разница в возрасте — 4 года) забрали органы опеки и отдали их в детский дом. А все потому, что отец не смог пережить потерю жены и стал заливать горе алкоголем: «Я тогда был совсем маленьким — ничего не помню, но брат рассказывал, что отец стал много пить и забывал про нас, он просто не мог за нами смотреть».





Но, несмотря на это, о своей жизни в детском доме Виталий отзывается с теплотой и улыбкой на лице: «Мне жилось там как в санатории! Много общения со сверстниками, хорошие воспитателя... По будням нас поднимали в 6.30 утра. Потом завтрак и школа. После занятий мы обедали и делали уроки, и только тогда наступало свободное время. После ужина проходил классный час и около 21 часа мы ложились спать. Мое любимое время дня — после уроков и до отбоя. Тогда можно было поиграть с друзьями, погонять мяч, покататься на велосипеде. Летом детский дом закрывался и всех отправляли в санатории или в Италию.

Когда детдом был переполнен, мы жили в блоке из двух комнат по 3-4 человека в каждой. Жить здесь можно вплоть до 18 лет, хотя если собираешься поступать в ПТУ после 9 классов, то тебя переводят жить в общагу. Потом тебе могут дать социальное жилье, если ты нуждаешься в нем. Мне не дали, потому как после отца осталась небольшая квартира в Гомеле. Когда нас с братом забрали в детский дом, отец должен был перечислять деньги государству за наше содержание. Но он не платил, в итоге жилье забрали в счет погашения долга. Сейчас брат приватизирует эту квартиру, в которой мы и живем. На данный момент мы с отцом общаемся очень редко, только по праздникам».

Каждую пятницу всех детей отправляли в кинотеатр (который был в детском доме) и показывали документальные программы и фильмы про доброту, помощь, пожаротушение и т.д. Каждый день по вечерам был классный час — обсуждение насущных проблем и поведения детей, разбор конфликтных ситуаций. Если у кого-то были какие-либо вопросы, можно было их задать, попросить помощи. По словам Виталия, никогда не отказывали, если было что-то нужно.





«Я читал литературу, а слезы градом падали прямо в книжку»

Удивительно, но историй про дикие порядки в детском доме, про драки, несправедливость и слезы от Виталия не услышишь. О своей жизни там он отзывается с явной грустью в голосе: «Я скучаю по детскому дому. Конечно, нас и ругали иногда, и наказывали, но это было только по нашей вине. Будучи маленькими, в нас бушевало желание „нашкодничать“, за это нам и попадало. Да и в школу не хотелось ходить! Какие уроки в 1 классе, какие домашние задания? Нам хотелось пойти мяч погонять на стадионе, а не сидеть за учебниками! Конечно, воспитатели пытались нас „утихомирить“, вот мы и протестовали, плохо себя вели. Но теперь я понимаю, что мы сами были виной всем наказаниям».

К слову, обо всех воспитателях парень отзывается очень хорошо. Если ребенок плохо себя ведет, то и воспитатель будет с ним «по-плохому». Бывало, и доводили старших до истерики, обзываться могли, хамить. Тогда педагоги шли к руководству, мол, повлияйте на детей, а те отправляли их назад — находить общий язык с воспитанниками. «А что воспитатели могли сделать? Ничего ребенку не сделаешь! Даже если он ведет себя очень плохо, его не могли никуда отправить. Детский дом у нас был смешанного типа, здесь в основном жили братья и сестры, поэтому оторвать одного ребенка от родни и отправить в другой детдом — не вариант. К тому же многие дети, даже самые хулиганистые, были талантливыми и одаренными, поэтому их всегда старались поддерживать», — вспоминает о своей жизни в детдоме Виталий.





Тут же он спешит рассказать историю, которая раз и навсегда изменила его отношение к учебе: «Помню, произошел со мной в 1 классе случай, который я помню до сих пор. Должны были мы ехать на концерт балета Аллы Духовой „Тодес“, причем я ждал этого события очень долго! Я сходил в школу, прибежал в детский дом и решил, что сделаю все уроки после возвращения (а их было немало) и с довольным видом стал собираться на концерт. Тут заходит в комнату воспитательница и спрашивает, что нам задали в школе, я тогда соврал, мол, ничего, поехали скорее. Тут приходит мой друг и спрашивает, что нам по математике задали, он, видишь ли, не успел записать. И все это при воспитательнице! Она, естественно, насторожилась, и в итоге мой друг выдал весь список уроков, которые нужно было подготовить назавтра. Так меня оставили без концерта, и я засел за домашнее задание. Я тогда так расстроился! Я все распланировал, я бы спать не лег, только бы посмотреть концерт! Помню, все уехали, а я читал литературу и слезы прямо в книжку падали».

Самое сложное, по словам Виталия, с чем ему пришлось столкнуться в детском доме — это вставать каждое утро в 6.30. Хотя в выходные он с друзьями спал допоздна: «В субботу и воскресенье нас поднимали прямо перед обедом, чтобы мы успели покушать и не бегали голодными до вечера. Потому что после футбола мы могли прибежать и спросить, где наш завтрак? Мы есть хотим!»

Тут же Виталий с улыбкой рассказывает, что именно коллектив и дружеская атмосфера были самым лучшим, что окружало его в детском доме: «Мы с ребятами много играли, часто проводили время вместе. Здесь я приобрел много друзей, хотя сейчас мы реже стали общаться. У каждого из них жизнь сложилась по-своему, но более-менее нормально».





«Когда мне было 12 лет, тетя предложила усыновить меня и оставить жить с ними навсегда. Я отказался!»

В детстве Виталий стал мечтать МЧС-ником: «В 1 классе нам дали задание нарисовать тем, кем мы хотим стать в будущем. А буквально за пару дней до этого к нам приходили из МЧС, эти ребята меня так восхитили! Мне нравилось, что они спасали людей и были такими большими и мужественными! А я-то всегда был „сухой“. Тогда я прямо загорелся этой идеей, но из-за плоскостопия не прошел медкомиссию. В итоге я стал помогать людям иначе — лечить им зубы».





К слову, учился Виталий в обычной средней школе вместе с детьми из семей. Он признается, что никакой разницы никогда не чувствовалось: «Были, конечно, драки и ссоры, но это никак не касалось детского дома. Я тоже дергал девочек за косички и выяснял отношения с пацанами. Я никогда не замечал, чтобы учителя ко мне относились предвзято. Если были плохие оценки, то это была только моя вина — я часто ленился и „забивал“ на уроки. К школе в принципе с самого 1 класса я серьезно не относился. Я думал, это как „нулевка“ — мы будем вырезать, клеить, бегать и все. А оказалось все намного сложнее и серьезнее. Когда пошли плохие оценки, я задумался и взялся за ум».

Виталию, можно сказать, повезло — каждые выходные он ездил к тете с дядей в гости, поэтому он не был полностью лишен внимания родных, в отличие от других воспитанников детского дома: «Не было такого, что мне хотелось жить именно в семье. Когда мне было 12 лет, тетя предложила усыновить меня и оставить жить с ними навсегда. Я отказался! Я не хотел терять друзей, там была моя школа, все знакомые. Хотя понимал, что у меня могут появиться постоянные дом и семья, но к новым знакомствам и таким переменам я был не готов. Я не хотел приезжать в школу на троллейбусе с бутербродами от тети, когда все мои друзья приходили из детского дома после общего завтрака. И я об этом не жалею!»





Виталий всегда был очень общительным и веселым мальчиком, поэтому, когда настало время уходить из школы и получать средне специальное образование, он решил остаться в школе до 11 класса — не хотел бросать одноклассников и покидать детский дом. Хотя очень многие воспитанники из интерната для детей поступили в профтехучилища. В 11 классе парень понял, что для исполнения своей мечты ему не хватает знаний, а сидеть над учебниками по биологии и самостоятельно изучать предмет не получалось. Тогда парень решился обратиться к итальянцам, в семье которых он гостил 10 лет подряд: «Для поступления в медколледж, мне нужен был репетитор. Я попросил у итальянцев деньги „на дело“ — в неделю на 6 занятий по биологии и белорусскому языку я тратил около 30 евро. Благодаря этому я поступил в колледж и отучился на стоматолога».

«Когда я в первый раз попал в Италию, меня нельзя было оторвать от велосипеда!»

Социальных льгот и так называемых «бонусов» у воспитанников детских домов и интернатов немало. К примеру, каждый год они ездят в Германию (группами примерно до 20 человек) и Италию (по одному-два человека в семью). Виталий же на протяжении 10 лет на летних каникулах ездил на месяц в итальянскую семью: «Первый раз я поехал в Италию в 8 лет. Можно было и с 6 лет, но меня почему-то не брали, а я очень этого ждал! Многие мои сверстники привозили классные европейские игрушки, мне тоже хотелось такие. Но когда я в первый раз попал в Италию, меня нельзя было оторвать от велосипеда! Все свободное время я возился с великом — разбирал и собирал его десятки раз. В детском доме у нас был один велосипед на всех: круг ты ездишь, круг я. Мы его часто и быстро ломали, а тут в Италии у меня был свой двухколесный транспорт! Я наворачивал круги вокруг дома и останавливался только попить сока. И так целыми сутками! Но итальянцы однажды забеспокоились и решили меня отдать в кампус гейм: это такое место для детей с зависимостями. Каждый день 3 часа меня „развлекали“ другими играми, но после возвращения домой я все равно не слазил с велосипеда до самой темноты. Немного позже я „насытился“ велосипедом и нашел себе новые увлечения».





Приехав в первый раз в Италию в 8 лет, маленький Виталий знал только два итальянских слова — «si» и «no». Но постепенно мальчик стал осваивать язык: «Итальянцы показывали мне на предмет и говорили его итальянское название. После месяца у них мне сложно даже было перестроиться на русский язык» К слову, европейские «родители» на месяц не забывали заботиться о Виталии и в Беларуси. Когда мальчик подрос, ему сделали карточку и перечисляли на нее деньги. И так каждый месяц Виталий получал около 100 000 рублей (старыми). Для сравнения: раз в неделю всем детдомовцам давали 2500 руб.: «Деньги с карточки я тратил исключительно на сладости! Кстати, в детдоме я ни разу не пробовал курить. Да и тех денег, которые нам давали на личные расходы от детдома, не хватало на курево и алкоголь. Старшие ребята курили вместе с „домашними“ в школе, а те таскали сигареты у пап. Откровенно говоря, нам было не до этого. Сделав домашнее задание, мы мчались на стадион играть в футбол!»

До кризиса итальянцы хотели забрать Виталия к себе, но сейчас это оказалось несбыточной мечтой: «У них своих трое детей и куча кредитов, куда еще я приеду? Если б все было хорошо, я б отучился в колледже и уехал в Италию. Сейчас итальянцы уже не помогают финансово — им сами сложно. Но все равно приглашают меня к ним приехать».

«Я ненавижу, когда меня жалеют!»

О своем детстве и юности Виталий старается не рассказывать: «Я никому не рассказываю всю свою жизнь — меня чужие понимать не должны. Конечно, всегда поддержка родных и близких важна. У меня есть родственники, родной брат, девушка, друзья и я доволен. Я ненавижу, когда меня жалеют! Да и вообще, я не желаю, что рос в детском доме. Возможно, если бы я туда не попал, я бы не работал по специальности, которая мне нравится. С тетей и дядей, которые меня хотели усыновить, я много общаюсь до сих пор. Что будет дальше, не загадываю. Сейчас у меня есть любимая девушка, и она знает, что я из детского дома. Ее родители тоже хорошо ко мне относятся. В планах — дожить до пенсии и отдыхать на лежаке, попивая коктейль».