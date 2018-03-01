Фотофакт: Гомель в первый день весны по уши засыпало снегом

  • 01 марта 2018, 15:09
  • 1535
  • 0



Гомель засыпало снегом. Морозы на улице немного ослабли, а работы дорожникам и коммунальникам прибавилось. И если в прошлом году температура в последний день зимы в Гомеле была плюс 10°C, то в этом — на двадцать градусов ниже.

В регионе в связи с резким ухудшением погодных условий даже ввели план «Снежные заносы» и не рекомендуют выезжать на дороги на автомобиле.













Иван Яриванович, TUT.BY
СТО 01/03 - 02/03:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21682)

Метки: Погода (1770)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое





Новое в блогах


KSK 28/02 - 02/03 (5:59):

Самое читаемое