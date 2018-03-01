Преподаватель ГГУ отправилась в Шанхай обучать китайцев русскому языку

— Они ответственные, усидчивые и целеустремленные. А русская народная пословица «усердие и труд все перетрут» вполне применима и к ним, студентам из Шанхайского института индустрии, коммерции и иностранных языко, — так отзывается о своих подопечных ассистент кафедры русского, общего и славянского языкознания ГГУ имени Ф. Скорины Светлана Бойкова.

Уже около десяти лет она обучает русской и славянской филологии иностранных студентов, которые приезжают за высшим образованием в Гомельский госуниверситет. Благодаря ей свободно заговорили на русском и турки, и азербайджанцы, и туркмены, и китайцы.

Знаменательным для Светланы стал первый день весны — открывать тайны «великого и могучего» она отправилась в Поднебесную.

— В Шанхайском институте индустрии, коммерции и иностранных языков, на базе которого работает филиал ГГУ, я проведу четыре месяца, — рассказывает преподаватель. — Это один семестр, в течение которого мне предстоит обучить русскому языку три группы студентов первого и второго курсов.

Возможность стажироваться в одном из крупнейших вузов КНР представилась Светлане не случайно. Между гомельским и шанхайским высшими учебными заведениями действует договор о совместной подготовке специалистов. Прежде чем приехать на учебу в ГГУ, китайцы на протяжении трех лет постигают азы русской филологии у себя на родине. Один нюанс — основной упор в преподавании там делается на грамматику, а не на формирование навыков разговорной речи.

По мнению языковедов, практику аудирования лучше проводить с непосредственными носителями языка. Многочисленные программы академической мобильности, когда к учебному процессу привлекаются компетентные специалисты из разных стран, как раз направлены на это.

— Как участник подобной программы, я делаю ставку на живое общение, — говорит Светлана. — Мои ученики смогут существенно повысить свой уровень владения русским языком, откорректировать произношение, пополнить словарный запас и, что очень важно, преодолеть языковой барьер.

С ним, кстати, предстоит справляться не только будущим филологам, но и самой Светлане, так как, по ее признанию, ее китайский недостаточно хорош. Однако несмотря на волнение, трудностей она не боится и уверена в том, что сторонам по силам как понять, так и принять друг друга:

— Я надеюсь, что пребывание в Шанхае оставит о себе положительные впечатления и станет важным шагом в развитии международного сотрудничества ГГУ. Моя задача — достойно представить университет, продемонстрировать свой профессионализм, умение усердно и ответственно выполнять свою работу.

В предвкушении тепла и восточного гостеприимства покидает гомельский преподаватель морозную и заснеженную Беларусь. По возвращению домой через четыре месяца обещает рассказать о том, оправдала ли жизнь в Поднебесной ее мечты и ожидания.