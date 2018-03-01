В Гомеле выступят легенды белорусского рока Neuro Dubel

3 марта Александр Куллинкович и музыканты Neuro Dubel представят в Red Pub’e новый альбом.

Neuro Dubel — рок-группа из Минска, основанная 17 июля 1989 года. Группа использует множество стилей. Может быть именно это многообразие вместе с мощнейшей концертной энергетикой и «нервными», по определению журналистов, текстами явилось причиной того, что группа завоевала любовь белорусской аудитории.

Как концертный состав коллектив существует с 1991 года. За этот период выпустил более десятка альбомов и снял множество клипов.

3 марта музыканты выступят с большим сольным концертом в гомельском Red Pub’e. Начало в 19:00. Подробности по ссылке.



