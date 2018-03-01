План «Снежные заносы» введен в Гомельской области из-за ухудшения погоды

  • 01 марта 2018, 11:56
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План «Снежные заносы» введен сегодня в Гомельской области из-за ухудшения погоды, сообщили корреспонденту БелТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

«Из-за резкого ухудшения погодных условий, снега, метелей, сопровождающихся порывистым ветром, на некоторых участках дорог образовались снежно-ледяные накаты, а на отдельных отрезках — снежные переметы. В этой связи на территории Гомельской области введен план «Снежные заносы», — прокомментировали в УГАИ.

Весь личный состав Госавтоинспекции региона переведен на усиленный вариант несения службы. Сотрудники ГАИ будут обеспечивать безопасные условия движения и при необходимости оказывать помощь попавшим в затруднительную ситуацию участникам дорожного движения.

По информации УГАИ, на 10.00 только в Гомеле было зафиксировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых автомобили получили механические повреждения.

Инспекторы настоятельно призывают водителей и пешеходов быть внимательными, осмотрительными и ответственными во время движения, учитывать погодные условия.


БелТА
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